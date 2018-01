Tvrdá finančná odluka cirkvi od štátu nebude,Maďarič predloží riešenia

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Tvrdá finančná odluka cirkvi od štátu nebude, financovanie by sa však upraviť mohlo. Vypracované sú dva návrhy, ktoré plánuje predložiť na rokovanie Koaličnej rade minister kultúry Marek Maďarič. Urobí tak možno už v prvom štvrťroku tohto roka. Povedal to médiám po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom a zástupcami cirkví na Slovensku.Jeden návrh vypracovalo ministerstvo kultúry, druhý cirkvi. Oba sú si podľa Maďariča podobné, líšia sa ale napríklad v navrhovanej výške valorizačného percenta. Návrh z dielne ministerstva počíta s tým, že by financovanie malo byť odvodené aj od počtu ľudí hlásiacich sa k cirkvám.opísal Maďarič.Financovanie cirkví by podľa tohto návrhu malo byť už zastrešené len jedným zákonom.uviedol Maďarič. Pripomenul, že dnes financovanie riešia dva zákony. Okrem základného vkladu sa valorizujú aj platy duchovných podľa toho, ako sa valorizujú platy v štátnej správe.Minister si nemyslí, že by štát nemal cirkvám vôbec prispievať.uviedol Maďarič. Cirkvi okrem svojej základnej činnosti - duchovnej - sú podľa Maďariča prospešné aj v iných veciach.poznamenal.V marci minulého roka koaličné strany potvrdili, že diskutujú o zmene financovania cirkví na Slovensku. Záujem o účasť na tejto debate prejavila vtedy aj opozícia.Odluka cirkvi od štátu nie je nová téma, spomína sa už roky. V roku 2014, keď bol Maďarič tiež ministrom kultúry, sa hovorilo o troch riešeniach zmeny financovania cirkví a náboženských spoločností. Išlo o zavedenie daňovej asignácie alebo príspevkov pre cirkvi v závislosti od počtu ich členov a tretie riešenie počítalo s ponechaním systému priamej štátnej podpory zo štátneho rozpočtu.O zmenu financovania cirkví sa pokúšali aj niekdajší opoziční poslanci, ale v parlamente neuspeli. Opozícia navrhovala, aby sa súčasný neadresný spôsob financovania zmenil na adresný, teda prostredníctvom daňovej asignácie.