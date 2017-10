Týždeň Ligy proti rakovine s kampaňou „Rozprávajme sa...“

Foto: LIGA PROTI RAKOVINE Foto: LIGA PROTI RAKOVINE

Bratislava 19. októbra (OTS) - Či už v rodine, v susedstve, v práci, v škole alebo medzi priateľmi. Keď vám váš blízky oznámil, že má rakovinu, vedeli ste, ako zareagovať a čo mu povedať? Vtedy by ste možno uvítali radu, ako tohto človeka podporiť a pomôcť mu prekonať náročné obdobie v jeho živote.Práve na tému komunikácie s onkologickým pacientom sa Liga proti rakovine zamerala vo svojej tohtoročnej kampani „Rozprávajme sa...“, ktorú organizuje v rámci tradičného jesenného projektu s názvom Týždeň Ligy proti rakovine. Ten sa tento rok uskutoční v termíne od 23. do 27. októbra.Každý rok sme sa počas Týždňa Ligy proti rakovine, ktorý je jedným z našich preventívno-informačných projektov, zameriavali na dôležité otázky v oblasti prevencie, zdravého životného štýlu, Európskeho kódexu proti rakovine a možností, ako znížiť riziko vzniku nádorových ochorení. Z odoziev, ktoré dlhé roky získavame prostredníctvom našej telefonickej Linky pomoci a mailovej poradne pre pacientov a ich blízkych sme zistili, že mnoho ľudí nevie, ako komunikovať s človekom, ktorému bola diagnostikovaná rakovina a podstupuje liečbu. Príbuzní i známi pacientov sa na nás obracali s rôznymi otázkami, a preto sme sa tento rok rozhodli venovať práve spomínanej téme.Na Slovensku každoročne evidujeme viac ako 30 000 nových onkologických pacientov, ktorým je diagnostikovaná niektorá z foriem onkologického ochorenia v rôznych štádiách. Človek následne podstupuje fyzicky a psychicky veľmi náročnú liečbu a jeho život sa od základov zmení. Práve vtedy zo všetkého najviac potrebuje prítomnosť a podporu svojich najbližších – rodiny, priateľov. Keď sa dozvieme, že niekto z našich blízkych má rakovinu, zasiahne nás to a aj keby sme niekedy veľmi chceli pomôcť, možno nevieme ako.K tohtoročnej kampani „Rozprávajme sa...“ sme v spolupráci s reklamnou agentúrou DADS advertising pripravili aj propagačné videá so známymi hereckými osobnosťami. Zámerne sme vybrali a oslovili osobnosti, ktoré sa profesionálne venujú umeniu slova. No aj napriek tomu by v situácii, keby im blízky človek oznámil, že má rakovinu, možno tiež nevedeli ako zareagovať. Prostredníctvom videí by sme chceli osloviť všetky cieľové skupiny, rozšíriť myšlienku kampane medzi čo najväčší počet ľudí a motivovať ich, aby sa nebáli požiadať o pomoc, radu a informácie, ak nevedia, ako vo svojom okolí podporiť onkologického pacienta. V takejto situácii sa totiž môže ocitnúť každý z nás.Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCAwOsU9K7-qZA5Pz1vnjAqQ Facebook stránka: https://www.facebook.com/ligaprotirakovine/ Web: https://www.lpr.sk/preventivne-kampane/tyzden-proti-rakovine/ V rámci kampane sme v spolupráci so psychológmi, ktorí sú zapojení do projektu „Sieť psychológov“ pripravili informačné letáky, ktoré si každý záujemca môže stiahnuť na stránke www.lpr.sk . Obsahujú niekoľko rád a odporúčaní, vypracovaných psychológmi, ktoré môžu pomôcť pri komunikácii s človekom, ktorý bojuje s rakovinou.Počas Týždňa Ligy proti rakovine budú mať záujemcovia možnosť poradiť sa s psychológmi, ktorí budú dostupní na novom bezplatnom telefónnom čísle 0800 11 88 11. Špeciálna telefonická linka bude k dispozícii v termíne od 23. do 27. októbra 2017, v čase od 8:00 do 20:00. V prípade, ak nezastihnete psychológa na linke, otázku mu môžete položiť aj mailom na rozpravajmesa@lpr.sk Po skončení Týždňa Ligy proti rakovine bude verejnosti nové bezplatné telefónne číslo 0800 11 88 11 dostupné celoročne. Ak ľudia potrebujú informácie, radu, povzbudenie, pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli v ich živote v súvislosti s diagnózou onkologického ochorenia alebo sa chcú informovať ohľadom prevencie, Onkoporadňa bude slúžiť práve na kontakt s odborníkmi na rôzne témy. V čase hodín Onkoporadne, ktorá nahradí doterajšiu Linku pomoci, budú pre verejnosť k dispozícii skúsení lekári, psychológovia, výživoví asistenti a sociálno-právne poradkyne, ktorí ochotne pomôžu a zodpovedajú otázky. Onkoporadňa sa bude riadiť rozpisom služieb odborníkov na aktuálny týždeň, ktorý bude dostupný na stránke www.lpr.sk Súčasťou Týždňa Ligy proti rakovine je tiež športové podujatie pre onkologických pacientov s názvom OnkOlympiáda, ktorej tretí ročník sa uskutoční v Košiciach (25.10. – 27.10.2017). Súťažiť sa bude v Angel aréne v 8 športových disciplínach: bedminton, lukostreľba, stolný futbal/hokej, hod na kôš, švihadlo, hula-hop kruhy, cyklojazda zručnosti a beh na krátke trate. Cieľom podujatia je dať pacientom priestor oddýchnuť si pri pohybových aktivitách, vymeniť si skúsenosti a nadviazať nové kontakty a priateľstvá. Zároveň je toto podujatie dôkazom toho, že rakovina neznamená automaticky koniec života, že onkologickí pacienti aj napriek svojmu ochoreniu dokážu žiť aktívnym životom.