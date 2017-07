U spotrebiteľov v EÚ rastie záujem o cezhraničné internetové nákupy

Ilustračné foto. Foto: FerratumBank Foto: FerratumBank

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. júla (TASR) - Čoraz viac spotrebiteľov z krajín EÚ nakupuje prostredníctvom internetu a ich dôvera v elektronický obchod sa zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ. Uvádza sa v dnes zverejnenom prieskume Európskej komisie (EK).Komisia s odkazom na hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských podmienok za rok 2017 však upozornila, že maloobchodníci ešte stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ a hoci sa od posledného vydania hodnotiacej tabuľky podmienky pre spotrebiteľov zlepšili, miera dôveryhodnosti, informovanosti a ochrany sa medzi jednotlivými krajinami stále výrazne líši.Eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová novinárom pripomenula, že jej prioritou je zvyšovať dôveru ľudí a maloobchodníkov v jednotný digitálny trh.opísala situáciu komisárka.Hodnotiaca tabuľka naznačila, že dôvera spotrebiteľov v e-obchod sa dramaticky zvýšila. Za posledných desať rokov sa podiel Európanov, ktorí nakupujú prostredníctvom internetu, takmer zdvojnásobil - z 29,7 % v roku 2007 na 55 % v roku 2017.Od posledného vydania hodnotiacej tabuľky spotrebiteľov v roku 2015 sa miera dôvery spotrebiteľov pri nákupoch od maloobchodníkov so sídlom v tej istej krajine zvýšila o 12 percentuálnych bodov a v prípade nákupu z iných členských štátov EÚ o 21 percentuálnych bodov.Zverejnená hodnotiaca tabuľka zároveň ukazuje, že spotrebitelia ešte stále čelia prekážkam, keď chcú nakupovať online z inej krajiny EÚ - 13 % respondentov uviedlo, že ich platba bola zamietnutá a 10 % respondentov sa sťažovalo na nedodanie tovaru z inej krajiny.Pokiaľ ide o maloobchodníkov, len 40 % z tých, ktorí predávajú tovar online, uviedli, že v budúcom roku zvažujú predaj aj cez hranice. Ich obavy sa týkajú zvýšeného rizika podvodu, rozdielov vo vnútroštátnych daňových predpisoch alebo pravidlách vnútroštátneho zmluvného práva a rozdielov v pravidlách na ochranu spotrebiteľa.Komisia preto predložila návrh na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ.Komisia skonštatovala, že dnes sú spotrebitelia informovaní o svojich právach lepšie - v priemere je plne oboznámených so svojimi základnými právami 13 % spotrebiteľov (od roku 2014 nárast o 3,6 percentuálneho bodu). Podmienky pre spotrebiteľov sú však lepšie v severných a západných krajinách EÚ ako v tých východných a južných.Rozdiely sú veľké aj v oblasti nekalých obchodných praktík: stretlo sa s nimi 40,9 % Chorvátov, ale len 3,4 % Rakúšanov.Komisia oznámila, že pracuje na návrhu aktualizácie pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktorý má tieto problémy riešiť. EK tiež zdokonalila konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (od 14.7.), ktorá v súčasnosti umožňuje spotrebiteľom využívať výhody zrýchleného postupu vybavovania sťažností prostredníctvom internetu pre nároky do výšky 5000 eur. Komisia v tejto oblasti podporuje aj mimosúdne urovnania pomocou platformy na riešenie sporov online, ktorá ponúka jednoduchý prístup prostredníctvom internetu k subjektom alternatívneho riešenia sporov v prípade elektronických transakcií.