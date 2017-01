U2 odohrá na turné album The Joshua Tree v celom rozsahu

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Jedenásť skladieb albumu zaznie na každom jednom vystúpení.LOS ANGELES 9. januára (WebNoviny.sk) - Írska rocková skupina U2 odohrá počas letného koncertného turné v celom znení svoj prelomový štúdiový album The Joshua Tree pri príležitosti 30. výročia jeho vydania. Jedenásť skladieb albumu zaznie na každom jednom vystúpení, oznámila skupina na svojej oficiálnej webovej stránke.Album, z ktorého pochádzajú hity ako Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For alebo With or Without You, vyšiel 9. marca 1987 a dodnes sa z neho celosvetovo predalo 25 miliónov exemplárov. Skupine vyniesol aj dve ceny Grammy vrátane Albumu roka, ako aj jednu cenu BRIT Award.Turné, ktoré sa bude odohrávať výlučne na štadiónoch Spojených štátov, Kanady a Európy, odštartuje 12. mája vo Vancouveri. Skupina odohrá na severoamerickom kontinente 16 vystúpení. Okrem toho bude po prvý raz headlinerom hudobného festivalu Bonnaroo. Predskupinami tejto časti turné budú Mumford & Sons, The Lumineers a OneRepublic.Začiatkom júla sa U2 presunie do Európy, kde odohrá osem koncertov, pričom predskokanom bude formácia Noel Gallagher's High Flying Birds. Turné sa zakončí 1. augusta v Bruseli. Predaj lístkov pre dlhoročných členov fanklubu U2 potrvá od 11. do 13. januára, široká verejnosť si bude môcť vstupenky zakúpiť v dňoch 16.-17. januára.," povedal spevák Bono.