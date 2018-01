U2 zverejnili animovaný videoklip k piesni Get Out Of Your Own Way, v novinke sa objavil aj Trump

U2



vznikli v roku 1976 a patria k najúspešnejším kapelám na svete. Na konte majú 14 štúdioviek.



medzi ich najväčšie hity patria skladby Sunday Bloody Sunday, One, With Or Without You, Beautiful Day, Vertigo či Sometimes You Can't Make It On Your Own.



pieseň Ordinary Love, ktorú napísali pre film Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Na konte majú 22 cien Grammy a v roku 2005 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.





BRATISLAVA 20. januára - Írska kapela U2 zverejnila videoklip k piesni Get Out Of Your Own Way. V animovanej novinke sa objavili aj samotní muzikanti, americký prezident Donald Trump alebo členovia Kukluxklanu.Na klipe sa podieľal izraelský tím Broken Fingaz. "Podľa nás sa v roku 2017 fašisti po celom svete opäť cítili dosť sebaisto na to, aby zdvihli svoje hlavy, a to vďaka podpore Trumpa a ďalších svetových lídrov, ktorí využívajú ľudský strach na vytváranie ďalších múrov a izolácie," uviedol tím.Skladba Get Out Of Your Own Way sa nachádza na albume Songs of Experience, ktorý formácia vydala vlani 1. decembra. Nahrávka obsahuje celkovo 13 skladieb, medzi ktorými je aj singel You're the Best Thing About Me. Štúdiovka dobyla americký rebríček Billboard 200, pričom v UK Charte sa dostala na piate miesto.Hudobníci tento týždeň zverejnili termíny európskeho turné na tento rok. Formácia odštartuje koncertnú šnúru eXPERIENCE & iNNOCENCE 31. augusta v Berlíne. Muzikanti zavítajú v septembri do Kolína nad Rýnom, Paríža, Lisabonu, Madridu a Kodane. Počas októbra navštívia Hamburg, Amsterdam, Miláno, Manchester a Londýn. Skupina plánuje zverejniť aj dátumy špeciálnych koncertov, ktoré sa budú konať v Dubline a Belfaste.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.