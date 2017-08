Účasť v revolučných bojoch priniesla Hurbanovi úctu a uznanie národa

Jozef Miloslav Hurban. Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová

Bratislava 10. augusta (TASR) - V nedeľu 25. novembra 1848 je druhá dobrovoľnícka výprava Slovenského povstania 1848-49 pripravená na moravsko-slovenských hraniciach vyraziť na pochod. Čo sa dialo v predchádzajúcich hodinách, o tom Hurban napísal v úvode listu svojej žene Anne toto:Je to priame svedectvo vrcholného predstaviteľa nášho prvého revolučného pohybu a prezrádza nám, že hory a lesy boli vždy našimi spojencami v kritických časoch ozbrojených konfliktov a že Slováci po rozpustení prvej výpravy nerezignovali, ale očakávali pokračovanie boja. Potvrdzuje nám však aj to, že Jozef Miloslav Hurban ani v kritických dňoch svojho revolučného účinkovania nezabúdal na rodinu a vždy si našiel niekoľko minút času, aby napísal žene list. Určite netušil, že raz to budú dokumenty mimoriadnej historickej hodnoty.Výprava sa vydala na sever Moravy – do Těšína. Rozhodlo o tom vojenské velenie. Odtiaľ viedla cez Kysuce strategicky najvýhodnejšia cesta na Slovensko. Veľkou výhodou bolo aj to, že prakticky až do Těšína sa dalo ísť už vlakom, čo šetrilo fyzickú kondíciu vojakov. No a keď z Prahy do Těšína dorazil aj Štúr s vojenským veliteľom Bloudkom a s vyše štyridsiatimi slovenskými i českými dobrovoľníkmi, vrchní velitelia neváhali a hneď na druhý deň dali povel na pochod. Cez Jablunkovskú dolinu zamierili do Čadce. Vďační Kysučania ich vítali ako národných hrdinov a boli by sa s nimi podelili aj o posledné málo, čo mali sami pre seba. Nie div, že dobrovoľníci sa v Čadci po prvý raz utáborili.Hurban si po rokoch na prvý decembrový týždeň v Čadci, presne – od 4. do 12. decembra, neskôr spomenul takto:Treba dodať, že na fare mala sídlo v tie dni aj Slovenská národná rada. Za prítomnosti vojenských veliteľov tu vznikli aj ďalšie plány vojenského ťaženia.Z Čadce sa výprava vydala dolu Kysucou smerom na Žilinu a došla až k Budatínu, kde 11. decembra 1848 v pamätnej bitke dobrovoľníci zvíťazili nad uhorskou armádou. Sám Hurban si na túto bitku spomína takto:Víťazná bitka s hostinou na konci, to sa každý deň nestáva.Každý by predpokladal, že po takejto víťaznej bitke bude vojsko tiahnuť ďalej. Vojenskí stratégovia výpravy však boli inej mienky. Podplukovník cisárskeho vojska Frischeisen najskôr navrhol a potom rozkázal – ústup. Ústup tou istou cestou, ktorou prišli, a to cez Nové Mesto nad Kysucou, čiže dnešné Kysucké Nové Mesto, Krásno a Čadcu až do Jablunkova. Naši ideoví a politickí vodcovia chceli aj protirečiť, no, čiže Kto je mŕtvy? Koho zasiahlo?Po tejto udalosti už nik neprotestoval ani pohľadom. Blížili sa Vianoce. A aj keď ich mali stráviť mimo domova, dôležité bolo, že sú živí. Slečna smrť prešla okolo Hurbana naozaj iba o ten povestný vlások.Napriek tomu, boli to hviezdne chvíle Jozefa Miloslava Hurbana. V tie dni si vydobyl takú úctu a uznanie, že celý národ o slovenských dobrovoľníkoch a ich podporovateľoch hovoril len ako o hurbanistoch.