Účastníci Gay Pride oslavovali zákon o manželstvách homosexuálov

Berlín 23. júla (TASR) - Niekoľko desiatok tisíc ľudí v sobotu v rámci tradičného pochodu Gay Pride v uliciach Berlína oslavovalo zákon o manželstvách homosexuálov, ktorý nemecký parlament schválil koncom júna. Zákon tento piatok podpísal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, platnosť nadobudne v októbri.Na hlasovaní o homosexuálnych manželstvách sa 30. júna zúčastnilo 623 členov Spolkového snemu (Bundestagu). Za návrh, známy pod označením "manželstvo pre všetkých", hlasovalo 393 poslancov a 226 vrátane spolkovej kancelárky Angely Merkelovej bolo proti. Štyria zákonodarcovia sa zdržali hlasovania.Hlasovaniu predchádzala krátka, ale búrlivá debata zákonodarcov. Zákon bol prijatý tri mesiace pred voľbami do Bundestagu vypísanými na 24. septembra a niekoľko dní po tom, ako sa Merkelová - dovtedy zarytá odporkyňa homosexuálnych manželstiev - vyjadrila, že poslanci by mohli o návrhu zákona hlasovať na základe vlastného presvedčenia, a nie pokynov svojich strán, čím fakticky uľahčila cestu k jeho schváleniu.Merkelová musela zmeniť svoj odmietavý postoj práve vzhľadom na blížiace sa voľby a fakt, že potenciálni členovia povolebnej koalície - sociálni demokrati a liberáli - si uzákonenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia kládli ako podmienku pre vstup do akejkoľvek budúcej koalície.Svoje hlasovanie proti návrhu zákona v parlamente Merkelová vysvetlila tým, že pre ňu - "i z pohľadu ústavy - zostáva manželstvo zväzkom muža a ženy".