Ukrajinci v apríli zadržali aj českého diplomata, úrady to popierali

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 11. mája (TASR) - Spolu s niekdajším českým dôstojníkom bývalého Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu (ÚOOZ) Luďkom Vokálom bol na Ukrajine koncom apríla pre údajný nezákonný predaj spravodajských techník zadržaný i český diplomat pôsobiaci pri NATO. S odvolaním sa na zdroje z Kyjeva a českej diplomaticko-bezpečnostnej komunity o tom v piatok informoval server Aktuálně.cz.Túto informáciu portálu potvrdilo i české ministerstvo obrany.Diplomat na Ukrajine pôsobil ako poradca v kancelárii Severoatlantickej aliancie v Kyjeve. Tento bývalý český vojak mal v zastúpení NATO na starosti logistiku. Do misie ho nominovalo české ministerstvo obrany. Vzhľadom na to, že civilný zamestnanec rezortu disponuje českým diplomatickým pasom, museli ho ukrajinské orgány bezprostredne po zadržaní prepustiť. Krátko nato bol potichu stiahnutý späť do Česka. Podľa Aktuálně.cz české úrady túto informáciu dva týždne popierali.Tento prípad znamená pre české ministerstvo obrany veľkú nepríjemnosť, pretože by mohol poškodiť povesť Českej republiky v Severoatlantickej aliancii a súčasne pozíciu NATO na Ukrajine, píše Aktuálně.cz.Bývalého vyššieho dôstojníka Luďka Vokála zadržali na Ukrajine 23. apríla. Po zložení kaucie ho deň na to prepustili na slobodu. Česká Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) ho zároveň podozrieva z niekoľkých trestných činov.Vokál pritom tvrdí, že sa stal obeťou sprisahania a hier v bezpečnostných štruktúrach. Pre Aktuálně.cz uviedol, že. Tvrdí, že diplomat ho kontaktoval a zabezpečoval všetky obchody na Ukrajine.reagoval hovorca českého rezortu obrany Jan Pejšek.