Ukrajinské atlétky Povchová so Zemľakovovou nebudú štartovať na MS

Kyjev 3. augusta (TASR) - Ukrajinské atlétky Olesia Povchová a Olga Zemľakovová nebudú štartovať na MS v Londýne. Vedenie Ukrajinskej atletickej federácie sa rozhodlo, že ich nevyšle do britskej metropoly, pretože porušili pravidlá IAAF. Informovala o tom agentúra AP.Povchová je bronzovou olympijskou medailistkou v štafete na 4x100 m z OH 2012 v Londýne. Na svetovom šampionáte mala štartovať aj na stovke. Zemľakovová získala na ME 2014 striebro v behu na 400 m, na MS sa mala predstaviť aj v štafete na 4x400 m.