Ukrajinský expremiér Azarov nevylučuje vytvorenie exilovej vlády

Mykola Azarov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. januára (TASR) - Bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov nevylučuje možnosť vytvoreniapo tom, ako ruský súd v decembri dospel k záveru, že pád jeho kabinetu začiatkom roku 2014 bol výsledkom ilegálneho štátneho prevratu. Azarov to vyhlásil v pondelok v Moskve.Podľa neho bude exilová vláda nevyhnutnosťou, ak bude ukrajinský ľud. Uviedol tiež, že Výbor na záchranu Ukrajiny, ktorého je predsedom, plánuje požiadať nešpecifikovanéo potvrdenie verdiktu moskovského súdu, píše stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Azarov bol ukrajinským premiérom od marca 2010 do januára 2014 za éry prezidenta Viktora Janukovyča. Obaja spolu s ďalšími proruskými vládnymi činiteľmi utiekli do Ruska vo februári 2014 - po mesiacoch masívnych demonštrácií, ktoré boli vyvolané hnevom obyvateľstva nad tým, že prezident odmietol podpísať asociačnú dohodu s EÚ.Azarov je momentálne na Ukrajine hľadanou osobou pre podozrenie z korupcie a zneužitia úradnej moci.