ÚLK pokračuje v projektoch, I. Kozák: Máme veľké očakávania

Bratislava 10. augusta (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK), ktorá zastrešuje najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž Fortuna ligu, pokračuje aj v súťažnom ročníku 2017/18 vo viacerých projektoch s cieľom prilákať divákov na tribúny.uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák.Novinkou je celosezónny športovo-lifestylový projekt MISS Fortuna ligy.povedal Kozák. Súťaž sa začne 10. augusta, finále je na programe v apríli 2018. V základnej časti sa budú prihlasovať vhodné kandidátky, následne sa z nich vyberie 36 do semifinále (tri z každého klubu). Vo finálovej dvanástke budú mať zastúpenie všetky kluby. Kritériom projektu nebude len krása, ale aj aktívny vzťah k futbalu.V predchádzajúcom ročníku zaznamenala veľký ohlas tzv. "15-tisícová strela". Z celkovo 710 zaregistrovaných účastníkov sa šesť z nich tešilo z finančnej odmeny. V novej sezóne sa spolu s generálnym partnerom súťaže Fortuna SK upravil model, najvyššia možná výhra sa navýšila na 20.000 eur. Okrem toho môže súťažiaci získať okamžitú výhru vo výške 30, 50, 100 a 500 eur.Pokračovať budú aj tematické kolá, v sezóne 2016/17 pripravila Nadácia ÚLK celkovo päť takýchto kôl.povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.Zostáva aj projekt Zápasu Mesiaca.dodal Kozák. So začiatkom súťaže prišlo aj k rebrandingu oficiálneho webu súťaže, v dohľadnom čase spustia tiež novú aplikáciu. Spolu s novým hracím modelom by mali tieto novinky pritiahnuť podľa Kozáka viac divákov: