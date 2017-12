Umelci oslávia 25. výročie bilaterálnych vzťahov medzi Rakúskom a SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. decembra (TASR) – Slovenskí a rakúski umelci experimentálnou výstavou Augmented Reality v Bratislave pripomenú 25. výročie bilaterálnych vzťahov medzi svojimi krajinami. Bude to spojenie umenia s vedou a projekt s neexistujúcim umením v tzv. rozšírenej realite (augmented reality) otvoria v piatok (29.12.) o 16. hodine na Hodžovom námestí.hovorí kurátor výstavy Juraj Čarný.Podľa neho Crazycurators Biennale - Augmented Reality je nový formát experimentálnej výstavy, ktorá umožní umelcom nasmerovať svoje vízie do budúcnosti. Je platformou pre vznik nových umeleckých diel, ktoré nemôžu byť zrealizované vo fyzickej realite. Augmented Reality aplikácia bude k dispozícii na voľné stiahnutie do smartfónov, tabletov a umožní divákom sledovať umelecké diela pretvárajúce existujúcu architektúru na živé umelecké diela. Stiahnutou aplikáciou môžu preskúmať okolie a nájsť diela, ktoré v reálnom svete neexistujú. Namierením kamery na tri budovy tak vstúpia do rozšírenej reality súčasného vizuálneho umenia.Rakúske veľvyslanectvo tak bude miestom pre Austronautov - špeciálnu animáciu Stanislava Krajčiho, ako aj video nasnímané z kinetických objektov modelov železníc a autodráh rakúskeho umelca Clemensa Fürtlera. Na budove Tatra banky sa budú pohybovať dynamické obrazy Doroty Sadovskej vytvorené z prstov. Ďalším projektom pre túto budovu je inštalácia Tatra 148 Sebastiána Komáčka, ktorému prevyšujúca strecha z rôznych uhlov pohľadu pripomína vrch vyklápacej korby nákladnej Tatry 148. V projekte Jozefa Vanča divák nasmerovaním smartfónu na jednu z troch budov spustí časť skladby Josepha Haydna.