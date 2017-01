Umelé sladidlá nezvyšujú chuť na sladké, tvrdí odborník

Ilustračné foto. Foto: writeopinions.com Ilustračné foto. Foto: writeopinions.com

Bratislava 18. januára (TASR) - Vynechať príjem sladkého by v rámci kontroly hmotnosti bolo podľa odborníka veľkou chybou. Telo potrebuje sacharidy, pretože dodávajú energiu. No je rozdiel, aký druh cukru a v akom množstve ho človek prijíma a taktiež do akej miery ho dokáže spracovať v kombinácii s výdajom energie. Preto denný príjem energie treba dať na pomyslenú misku váh a porovnať si ju s aktivitami počas dňa. Pri väčšej kontrole nad sladkým môžu pomôcť sladidlá."Existuje mýtus, že umelé sladidlá zvyšujú chuť na sladké. Toto tvrdenie nemá vo vede žiadnu oporu," tvrdí gastroenterológ Peter Minárik. Rozsiahla britská vedecká štúdia potvrdila, že napríklad nápoje obsahujúce sladidlá nezvyšujú chuť do jedla a môžu pomôcť pri udržiavaní telesnej hmotnosti. Sladidlá sú v priemere stokrát sladšie ako cukor. Je možné nimi nahradiť veľké množstvo repného cukru a tým znížiť celkové množstvo prijatých kalórií. Sladidlá tiež neovplyvňujú hladinu glukózy v krvi a nezvyšujú produkciu inzulínu.Výskumy tiež preukázali, že ľudia, ktorí konzumujú nízkokalorické a nekalorické potraviny a nápoje majú sklon konzumovať menej energeticky výdatných potravín a viac vitamínov a minerálov. Treba však myslieť na to, že strava by mala byť vyvážená a pestrá. "Samotná voľba nápoja či potraviny s označením 'light' nemá ako taká zoštíhľujúci účinok, ale stáva sa súčasťou lepšej kontroly nad energetickou rovnováhou. Početné štúdie preukázali, že jedinci, ktorí konzumujú 'light' výrobky, potvrdzujú priaznivejšie výsledky pri redukcii hmotnosti než jedinci konzumujúci potraviny a nápoje sladené cukrom," vysvetlil Minárik.Mnohým ľuďom, ktorí sa snažia bojovať s nadváhou, sa nepodarí schudnúť dlhodobo. Podľa odborníka je to zlá filozofia. Minárik upozornil, že kontrola telesnej hmotnosti je celoživotný problém. Priblížil, že do komplexného manažmentu obezity patrí strava, pohybová aktivita a návyky.