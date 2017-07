UNHCR: Austrália porušila sľub, že prijme utečencov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 24. júla (TASR) - Austrália porušila sľub, že prijme zraniteľných utečencov, ktorí sa nachádzajú v jej zámorských azylových centrách na Nauru a v Papue Novej-Guinei. Vyhlásil to dnes šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi, ktorý obvinil Canberru z nedostatkuZatiaľ čo Spojené štáty súhlasili s premiestnením do 1250 utečencov, ktorí sú už zhruba štyri roky v zmienených dvoch strediskách, Austrália prisľúbila UNHCR, že prijme chorých a traumatizovaných jedincov, ktorí už majú v krajine príbuzných. Azylanti pochádzajú najmä z Iránu, Afganistanu a Srí Lanky.uviedol Grandi, ktorého cituje agentúra DPA.Na Nauru a v Papue Novej-Guinei je internovaných približne 2000 utečencov. Ich životné podmienky sa stali terčom kritiky zo strany OSN, ľudskoprávnych skupín, ako aj vyšetrovacieho výboru austrálskeho parlamentu. Nevyhovujúce podmienky majú podľa UNHCR negatívny vplyv na ich psychický stav.Spojené štáty neprijali žiadneho z nich; relokáciu znemožnilo nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o obmedzení množstva prijatých utečencov na 50.000 pre tento fiškálny rok. UNHCR vyhlásil, že bude presadzovať ich premiestnenie do USA, a to vrátane tých, ktorí už majú v Austrálii blízkych.