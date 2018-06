UNIKÁTNE FOTO: Upadajúca sláva Lýry '86-'89 priniesla ešte tieto hity

Petra Janů preberá z rúk riaditeľa Slovkoncertu Ing. Ladislava Ondriša zlatú Bratislavskú lýru v domácej piesňovej súťaži. Odovzdávaním cien sa skončila 30. mája v Dome ROH Bratislavská lýra 86. Prvé miesto v domácej piesňovej súťaži udelila porota Petre Janů za pieseň S láskou má svět naději, na druhom mieste skončila skupina Elán so skladbou Detektívka a bronzovú Bratislavskú lýru získala pieseň Valčík pre Európu v podaní skupiny Midi. V medzinárodnej piesňovej súťaži si zlatú Bratislavskú lýru odniesol írsky spevák Spyder Sympson, striebornú poľská speváčka Danuta Blažejczyková a bronzovú prisúdili talianskemu interpretovi Aldo Rivovi. Foto: Archív TASR

V roku 1986 sa Bratislavská lýra opäť konala v Dome odborov, čo zmenilo nielen hodnotenie pesničiek, ale aj celú štruktúru festivalu. Rok 1987 sa pokúšal niesť v duchu „perestrojky“. V kuloároch sa ale začalo šepkať o tom, že Bratislavská lýra má stále nižšiu úroveň. Stala sa synonymom prežitku. Vtedajšia dramaturgia, ani tvorcovia neboli schopní reagovať na dobové požiadavky. Za skutočnú katastrofu sa považoval rok 1988. Z prestížneho festivalu sa stal projekt, ktorý stále viac strácal na význame.



Jedným z posledných pokusov o návrat „lesku zašlých čias" bola zmena vedenia festivalu. Novým šéfom programu sa v roku 1989 stal Peter Lipa, ktorý Lýru vrátil opäť do priestorov športovej haly na Pasienkoch a tiež dal priestor mladým kapelám, ktorým by sa zrejme bez pomoci Lýry nepodarilo preraziť tak rýchlo a osloviť také množstvo ľudí. Lýra 1989 sa ale zapísala do dejín populárnej hudby i malým „škandálikom“.



Člena pesničkárskeho združenia Slnovrat si počas svojho vystúpenia na Bratislavskej lýre v roku 1989 pozvala na pódium slávna americká folková speváčka Joan Baez, ktorá zároveň pozdravila v publiku priateľov z Charty 77, medzi ktorými bol i Václav Havel. Pieseň "Nech nám nehovoria" Ivanovi Hoffmanovi síce pokazili vtedy trochu zdesení usporiadatelia, ktorí vypli v hale na Pasienkoch zvuk, no o pár mesiacov ho desaťtisíce ľudí slobodne počúvalo a spolu s ním spievalo pieseň Sľúbili sme si lásku.



1986 Cena novinárov: Modus – Kapely starnú

Modus a Pavol Hammel - Kapely starnú. Československá piesňová súťaž bola na programe v tretí deň festivalu populárnej piesne v Bratislave 29. mája. Z celkového počtu 141 skladieb, zaslaných do súťaže, postúpilo do záverečného hodnotenia 10 piesní. Na ich výbere na festival sa popri výberovej komisii podieľali prvý raz aj poslucháči Čs. rozhlasu. Na festivalovom večere však porota hodnotila iba deväť piesní - jedna nebola uvedená pre ochorenie jej interprétky Márie Rottrovej.

Strieborná lýra: Elán - Detektívka

Československá piesňová súťaž bola na programe v tretí deň festivalu populárnej piesne v Bratislave 29. mája. Z celkového počtu 141 skladieb, zaslaných do súťaže, postúpilo do záverečného hodnotenia 10 piesní. Na ich výbere na festival sa popri výberovej komisii podieľali prvý raz aj poslucháči Čs. rozhlasu. Na festivalovom večere však porota hodnotila iba deväť piesní - jedna nebola uvedená pre ochorenie jej interpretky Márie Rottrovej. Na snímke skupina Elán s piesňo Detektívka.

Zlatá lýra: Vašo Patejdl - Umenie žiť

Úvodný večer 22. ročníka Bratislavskej lýry vyplnila 27.5. medzinárodná sútaž. Súperilo v nej 17 piesní v podaní interpretov z pätnástich krajín. Na snímke Vašo Patejdl /ČSSR/

Strieborná lýra: Robo Grigorov - Espresso Orient

Na druhom festivalovom večere Bratislavskej lýry 28. mája sarozhodlo o víťazoch čs. piesňovej súťaže. Porota pod predsedníctvom zaslúžilého umelca Václava Zahradníka posudzovala deväť piesní - päť českých a štyri slovenské - z celkového počtu takmer stovky piesní prihlásených do súťaže. Na snímke Róbert Grigorov s piesňou Espresso Orient obsadil v domácej súťaži druhé miesto.

Zlatá lýra: Berco Balogh - Farbami dýcha noc

Československou súťažou, nad ktorú po prvý raz prevzali gestorstvo oba národné skladateľské zväzy, začína sa 25. mája 23. ročník medzinárodného festivalu populárnejpiesne - Bratislavská lýra '88. Z 87 prihlásených skladieb vybrala porota do súťaže 11 - päť českých a šesť slovenských. Pavol Kvassay a Monika Kozelová sú autormi piesne Farbami dýcha noc. Súťažil s ňou Bartolomej Balogh so skupinou VV Systém.

Bronzová lýra: Soňa Horňáková - Dnes je láska príťaž

Soňa Horňáková so skupinou Nika spievala pieseň autorov - zaslúžilých umelcov Pavla Hammela a Jozefa Augustína Štefánika Dnes je láska príťaž.

1989 Zlatá lýra: Banket - Aj ty!







1989 Strieborná lýra: Elán Van Goghovo ucho





1989 Cena novinárov: Vašo Patejdl a Beáta Dubasová – Muzikantské byty







1989 Team - Diera do sveta







1989 Ivan Hoffman - Nech mi nehovoria





