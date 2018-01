Uniknutý videozáznam vyvoláva pochybnosti o ajatolláhovi Chameneím

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Foto: TASR/AP

Teherán 12. januára (TASR) - Súčasný iránsky najvyšší duchovný, ajatolláh Alí Chameneí, bol do tejto funkcie zvolený neočakávane z pozície priemerného klerika na mimoriadnom zasadaní Rady expertov konanom za zatvorenými dverami v roku 1989, iba niekoľko dní po smrti zakladateľa Iránskej islamskej republiky ajatolláha Chomejního.Vyplýva to z dosiaľ neznámeho uniknutého videozáznamu tejto tajnej schôdze, ktorý odkrýva, že Chameneí bol do pozície najvyššieho iránskeho duchovného vymenovaný iba prechodne na obdobie jedného roku. Na danom zázname Chameneí taktiež sám hovorí, že na túto úlohu nie je kvalifikovaný a jeho výber je v rozpore s ústavou.Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Videozáznam, ktorý sa dostal na verejnosť začiatkom tohto týždňa, nevzbudzuje len otázky o jeho vzostupe na najvplyvnejšie miesto v mocenskej hierarchii Iránu, ale aj o jeho súčasnom vedení. Chameneí sa totiž v uplynulom čase stal predmetom protivládnych protestov v celej krajine a terčom rozličných výziev.Demonštranti v iránskych mestách skandujú "Preč s diktátorom" či "Chameneí, nadišiel čas odstúpiť". Protestujúci sú sklamaní z ekonomickej situácie, ako aj nedostatku politických a spoločenských slobôd v krajine.Šahíd Alaví, iránsky novinár pôsobiaci v USA, ktorý ako prvý zdieľal inkriminovaný videozáznam, pre rozhlasovú stanicu Radio Farda spadajúcu pod RFE/RL uviedol, že zverejnenie záznamu si kladie za cieľ podporiť protivládne nálady v Iráne a spochybniť autoritu najvyššieho duchovného na pozadí rozsiahlych protestov.Alaví však neuviedol, z akého zdroja získal dané video, spresnil len, že mu ho sprostredkoval niekto z jeho vlasti. Zdôraznil, že videozáznam má "historický význam". "Osoba, ktorú ľud obviňuje z chabého vedenia a požaduje jej odstúpenie, (na videozázname) sama pripúšťa, že pod jej vedením bude ľud roniť krvavé slzy," uzavrel Alaví.