Únos Vietnamca z Berlína vyšetruje aj česká polícia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Berlín/Hanoj 4. augusta (TASR) - Z taktických dôvodov nebude zatiaľ česká polícia informovať o podrobnostiach z vyšetrovania kauzy vietnamského podnikateľa a niekdajšieho poslanca štátostrany Trinh Xuan Thanha, ktorého 23. júla v centre Berlína násilím vtlačili do motorového vozidla spoločne s nemenovanou krajankou a uniesli. Vyplýva to z dnešných informácií českých elektronických médií s odvolaním sa na policajné zdroje.Podľa nemeckej spolkovej vlády sa na únose nepochybne podieľala ambasáda a tajná služba ázijskej krajiny, ktorej najvyššieho predstaviteľa v Berlíne vyzvali, aby do 48 hodín opustil územie spolkovej republiky.Českým aspektom prípadu, ktorý viedol k zvýšeniu napätia v dvojstranných nemecko-vietnamských vzťahoch a predvolaniu veľvyslanca Vietnamu Doana Xuana Hunga na berlínske ministerstvo zahraničných vecí, je údajne české evidenčné číslo motorového vozidla využitého pri únose.Hovorkyňa vietnamského ministerstva zahraničných vecí v stredu v Hanoji zdôraznila, že Vietnam kladie aj naďalej veľký dôraz na strategické partnerstvo s Nemeckom. Súčasne pripomenula vyhlásenie, v zmysle ktorého sa Thanh vzdal vietnamským orgánom dobrovoľne.Le Thi Thu Hangová dôrazne dementovala správy nemeckých úradov o násilnom únose a konštatovala, že Thanha síce v pondelok v Hanoji zadržali, avšak po tom, čo sa dobrovoľne prihlásil na jednom z miestnych policajných okrskov. Jeho kauza je predmetom vyšetrovania, dodala.Dva dni po mužovi priviezli do nemocnice v Hanoji aj unesenú Vietnamku, a to so zranením hornej končatiny, informovala jej nemecká právna zástupkyňa.Podľa nej jestvujú indície, že unesených prepravili do jednej z východoeurópskych krajín v rámci prepravy pacientov a odtiaľ potom na palube vietnamského lietadla do vlasti.