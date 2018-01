Úrad Pellegriniho pripravuje materiály pre strategický rozvoj SR

Na archívnej snímke Peter Pellegrini Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) – Tri materiály, ktoré majú podporiť strategicky a investične rozvoj Slovenska do roku 2030, má do mája predložiť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na rokovanie vlády. Pre TASR to v utorok na stretnutí s médiami povedala generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií úradu Alena Sabelová s tým, že materiály budú vo vzájomnom súlade.Konkretizovala, že ide o Projekt národných priorít implementácie Agendy 2030, v ktorom je návrh vízie Slovenska v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj z dielne Organizácie Spojených národov.vymenovala Sabelová. Doplnila, že vypracovanie návrhu vízie Slovenska do roku 2030 má podporu vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý deklaroval na rôznych fórach, že ju predstaví vo výboroch parlamentu.V súvislosti s prípravou národného investičného plánu a programom implementácie Agendy 2030 uviedla, že je zriadená medzirezortná pracovná skupina, ktorej členmi sú pracovníci analytických útvarov aj odborných sekcií z ministerstiev. Ďalej pracuje poradný orgán vlády, Rada vlády pre udržateľný rozvoj, kde sú zástupcovia ministerstiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalší.konštatovala.Očakáva, že verejnosť bude mať veľký záujem o tvorbu národných priorít.povedala o procese participácie.Sabelová zdôraznila, že Slovensko potrebuje víziu rozvoja a spravovania krajiny a k tomu treba dosiahnuť politický a spoločenský konsenzus.uviedla a zároveň upozornila, že potom nebudeme v SR čeliť tomu, že veľké infraštruktúrne projekty sú nevybudované a máme hospodárske problémy.Víziu rozvoja spoločnosti majú Slovinsko a Česká republika a dlhodobé plány rozvoja krajiny sú v Nemecku a Rakúsku, uviedla na záver.