Úradujúci víťaz Eurovízie je po transplantácii srdca už doma

Salvador Sobral, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 12. januára (TASR) - Portugalského speváka Salvadora Sobrala (28) prepustili takmer päť týždňov po úspešnej transplantácii srdca vo štvrtok večer z kliniky Santa Cruz v okolí Lisabonu do domáceho liečenia. Informácia sa objavila v piatok na umelcovej stránke na jednej zo sociálnych sietí.Interpret, ktorý s baladou Amar Pelos Dois - kompozíciou svojej sestry Luisy Sobralovej - zvíťazil v máji 2017 v Kyjeve v pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest, získal pre Lisabon právo usporiadať tohtoročné vydanie rovnakého merania síl.Zákrok z 8. decembra 2017 prebehol bez komplikácií a prominentný pacient sa po ňom veľmi dobre zotavil. Sobral však naďalej potrebuje pokoj a mal by sa vyhýbať miestam s vyššou koncentráciou ľudí, ako aj objímaniam.Pre speváka, ktorý sa v súvislosti s vážnymi srdcovými ťažkosťami nikdy nemohol vzdialiť od kardiošpecialistov na viac ako dva týždne, môže znamenať spomínaný chirurgický zákrok štart do ďalšej úspešnej kariéry.Naposledy sa na koncertnej scéne tento potomok šľachtickej rodiny objavil 8. septembra v Estorile, kde ho počas vystúpenia opakovane premohli slzy. Jeho posledné osobné vyjadrenie si fanúšikovia mohli nájsť v deň, v ktorý oslavoval 28. narodeniny - 28. decembra 2017, keď s blízkymi a priateľmi oslavoval v nemocnici a pochválil sa veľkým množstvom videí, listov a e-mailov, ktoré dostal od stúpencov.Podľa kardiochirurgov síce istý čas potrvá, kým sa Sobral úplne zotaví, ak však nedôjde ku komplikáciám, mohol by žiť úplne normálne.