Úrady popreli správy o cieľoch možných útokov Sýrčana v Nemecku

Karlsruhe/Schwerin 2. novembra (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe, ako aj meklenbursko-predpomoranský krajinský minister vnútra Lorenz Caffier dementovali dnes informácie časti nemeckých médií, v zmysle ktorých mal - v uplynulých dňoch zadržaný a medzičasom uväznený - Sýrčan (19) pripravovať teroristické útoky na vianočné trhy vo Schwerine a Rostocku, respektíve na most spájajúci pevninu s ostrovom Rujana.Spolková prokuratúra v reakcii konštatovala, že tieto informácie nezodpovedajú aktuálnemu stavu vyšetrovania. Jej hovorkyňa pripomenula, že už skôr sa prokuratúra vyjadrila v zmysle, že niet indícií o tom, že by zadržaný bol mal už vyhliadnuté konkrétne ciele pripravovaných útokov.Caffier sa pred členmi krajinského parlamentu pre vnútorné záležitosti vyjadril, že ciele pripravovaných teroristických útokov nie sú známe, a už vôbec nie na území Meklenburska-Predpomoranska.Informácie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).Bezpečnostní experti považujú prípadnú prípravu útoku na spomínaný most za skôr nepravdepodobnú s tým, že by to nezodpovedalo vzorcom postupu tzv. Islamského štátu.Zadržaný Yamen A. je na základe zatykača vydaného 1. novembra vo vyšetrovacej väzbe. Aktuálne miesto jeho pobytu nezverejnili.Podľa prokuratúry sa Sýrčan, ktorý prišiel do Nemecka v priebehu jesene 2015 ako utečenec a neskôr tam požiadal o azyl, najneskôr v júli rozhodol spáchať v Nemecku vražedný útok s využitím podomácky vyrobenej nálože tam, kde sa zhromaždí značné množstvo ľudí a kde by preto počet obetí bol čo najvyšší.