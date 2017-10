Úrokové sadzby hypoték už pravdepodobne narazili na svoje dno

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. októbra (TASR) - Hypotekárny trh zažíva z pohľadu sadzieb pravdepodobne svoje najlepšie časy. Úroky na hypotékach už dosiahli dno, zhodli sa účastníci odbornej konferencie Fincentrum Bývanie. Ďalší vývoj sadzieb by preto mal znamenať ich posun smerom nahor.Aktuálny priemerný úrok na hypotékach pri jeden až päťročnej fixácii je podľa štatistík Národnej banky Slovenska 1,73 %. Na trhu sú však i ponuky začínajúce pod jedným percentom.Kým ešte pred pár rokmi patrili slovenské hypotéky medzi najdrahšie v Európe, dnes platí opak. Slovensko totiž predbehlo väčšinu európskych krajín. V eurozóne predstavovala priemerná sadzba v auguste dve percentá, v Nemecku to bolo 1,89 % a v Českej republike 2,04 %.uvádza obchodný riaditeľ Fincentra František Dragúň.Úrokové sadzby pri hypotékach klesajú za posledné roky na Slovensku najrýchlejšie v Európe.vysvetlil dôvody poklesu hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides.Analytici však dodávajú, že efekt z dobiehania Európy už vyprchal. Rovnako tak priaznivý účinok extrémne uvoľnenej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá do európskej ekonomiky tlačí nové peniaze. Sadzby preto začnú pravdepodobne čoskoro rásť. Povzbudí ich k tomu aj očakávané pritvrdzovanie politiky ECB. Tempo rastu by ale nemalo byť nijako dramatické. Peter Hajko, člen predstavenstva Poštovej banky, odhaduje rast sadzieb v budúcom roku na zhruba pol percentuálneho bodu.O utlmenie trhu sa zrejme postará i Národná banka Slovenska. Od marca tohto roka už platia nové pravidlá, ktoré sprísnili posudzovanie bonity klientov a zhoršili dostupnosť hypoték s vyšším podielom LTV (podiel hodnoty nehnuteľnosti financovanej bankou). Viac ako 80 % hypotéky sú tak len ťažko dostupné. No očakáva sa ďalšie sprísňovanie.Spolu s rekordne nízkymi úrokmi a očakávaním tvrdšej regulácie, tak môžu byť súčasné podmienky na trhu, tými, pre dlhé obdobie, najlepšími. Ceny nehnuteľností síce už zaznamenali značný nárast, no podľa analytikov ide stále o udržateľné tempo.Analytik spoločnosti Bencont Investments, Matúš Jančura, uviedol, že realitný trh sa síce v najbližších rokoch pravdepodobne spomalí, no naďalej bude rásť. Z kúpy bytu dnes by to tak urobilo ešte stále dobré rozhodnutie.myslí si analytik. Za súčasným rastom cien nehnuteľností je podľa Jančuru dobiehanie stagnácie z rokov 2009 až 2015, rast miezd Slovákov, pokles úrokových sadzieb a makroekonomická situácia spojená s rastom zamestnanosti.