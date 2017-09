USA: K poškodeniu zdravia diplomatov na Kube došlo aj v auguste

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Washington 2. septembra (TASR) - Záhadné incidenty postihujúce zdravotný stav amerických diplomatov na Kube pokračovali aj v auguste tohto roka, oznámila v piatok vláda Spojených štátov. Predstavitelia USA predtým vyjadrili predpoklad, že takéto "útoky" už dávnejšie ustali. Washington súčasne zvýšil počet dotknutých vládnych zamestnancov na 19, píše agentúra AP.Nové informácie prišli v deň, keď odborová organizácia zastupujúca amerických diplomatov oznámila, že k diagnózam patrili aj bližšie nekonkretizované mierne traumatické poranenia mozgu, trvalé poškodenie sluchu, opuch mozgu, závažné bolesti hlavy, strata rovnováhy iHovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Heather Nauertová uviedla, že Spojené štáty so získavaním nových údajov neustále revidujú hodnotenie rozsahu útokov. Vyšetrovanie sa podľa nej ešte neskončilo.Ujmu na zdraví najmenej jedného kanadského diplomata potvrdila v auguste aj vláda v Ottawe. Kanadská televízia CBC predtým s odvolaním sa na odborníkov pre tajné služby uviedla, že na amerických a kanadských diplomatov mohlo byť namierené tajné zvukové zariadenie, ktoré malo zhromažďovať citlivé informácie. Táto operácia sa však zrejme vymkla spod kontroly.Kuba poprela, že by mala na ochoreniach diplomatov akýkoľvek podiel.USA kubánsku vládu ani zo zodpovednosti neobvinili. Vyhostili síce dvoch kubánskych diplomatov, avšak rezort diplomacie vo Washingtone zdôraznil, že to bolo na protest proti nedostatočnej ochrane amerických diplomatov na kubánskej pôde, nie z dôvodu domnienky, že Havana stála za útokmi.Podľa AP sa predpokladá, že diplomati sa stali terčom útoku vo svojich domoch v Havane.