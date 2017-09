USA posielajú do Afganistanu ďalších 3000 vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR / AP Foto: TASR / AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Spojené štáty pošlú do Afganistanu ďalších 3000 vojakov. Väčšina z nich je už na ceste alebo bola informovaná o svojom nasadení, povedal novinárom v pondelok americký minister obrany James Mattis.Americký prezident Donald Trump v auguste oznámil, že chce zvýšiť súčasný počet amerických vojakov v Afganistane, ktorých je okolo 11.000 a zostali tam aj po splnení bojovej misie, ktorá vypršala koncom roka 2014. V tom čase sa uvažovalo o vyslaní 4000 vojakov.USA sa v Afganistane začali vojensky angažovať po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Za Trumpovho predchodcu Baracka Obamu bolo v tejto krajine prechodne viac ako 100.000 amerických vojakov, no od roku 2011 ich počet neustále klesal.Počas minuloročnej volebnej kampane Trump avizoval, že vojakov chce z Afganistanu stiahnuť, v polovici augusta sa však rozhodol inak, čo zdôvodnil pokračujúcim veľkým vplyvom "teroristov" na dianie v oblasti.Bezpečnostná situácia v Afganistane sa opäť začala zhoršovať s tým, ako silnie radikálne hnutie Taliban. Odhaduje sa, že povstalci kontrolujú 11 percent územia, o ďalších takmer 30 percent sa zvádzajú boje. V Afganistane navyše začala pôsobiť odnož tzv. Islamského štátu (IS), ktorá bojuje nielen proti vláde, ale aj Talibanu.USA majú v Afganistane v rámci misie NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support) inštruktorov, ktorí pomáhajú pri výcviku tamojších bezpečnostných zložiek, ako aj príslušníkov špeciálnych jednotiek. Okrem toho nezávisle od NATO podnikajú nálety v rámci operácie Freedom Sentinel.