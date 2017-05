USA si pripomínajú 100 rokov od narodenia prezidenta Kennedyho

Prezident USA J. F. Kennedy, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 29. mája (TASR) - Spojené štáty si dnes pripomínajú život a dielo prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorý by sa bol dnes dožil 100. narodenín.Americká pošta - The United States Postal Service - si Kennedyho storočnicu uctila vydaním príležitostnej známky. Predstaví ju dnes na bostonskom predmestí Brookline v štáte Massachusetts, kde sa neskorší legendárny prezident 29. mája 1917 narodil.Dnes popoludní sa očakáva aj prejav prezidentovho prasynovca Joea Kennedyho III. v bostonskom Národnom parku. Uskutoční sa aj obrad kladenia vencov k jeho hrobu na Arlingtonskom národnom cintoríne v štáte Virgínia.Oslavu Kennedyho storočnice naplánovala aj po ňom pomenovaná prezidentská knižnica a bostonské múzeum. Program osláv zahŕňa aj prelet lietadiel americkej armády. Organizátori pre hostí objednali tortu z rodinnej cukrárne, ktorá piekla tortu na zásnuby vtedy ešte len senátora Kennedyho s Jacqueline Bouvierovou.Od minulého piatku je v bostonskom múzeu sprístupnená výstava originálnych artefaktov, dokumentov a fotografií zachytávajúcich osobný život i politickú kariéru Johna F. Kennedyho. Počas tohto týždňa múzeum pripravilo sériu podujatí venovaných Kennedyho odkazu. Riaditeľ múzea Steven Rothstein uviedol, že mnohé z Kennedyho ideí sú nadčasové.vyhlásil Rothstein.John F. Kennedy bol v poradí 35. prezidentom Spojených štátov. Pri nástupe do funkcie bol doteraz vekovo najmladší a zatiaľ aj jediný katolík v úrade prezidenta USA. Prezidentom bol od januára 1961 do 22. novembra 1963, keď sa stal obeťou atentátu v Dallase v štáte Texas.Ako sa uvádza na webovej stránke venovanej prezidentovej storočnici, Kennedy inšpiroval celé generácie ľudí, aby prijali zodpovednosť za svoje krajiny i za svet tým, že sa angažujú v politike alebo občianskej spoločnosti. Ako prezident bojoval za zabezpečenie rovnakých práv a príležitostí pre všetkých Američanov, ktorých však vyzýval aj na solidaritu s tými "menej šťastnými doma i v zahraničí". Vyzýval snažiť sa dosiahnuť aj zdanlivo nemožné - napr. keď v roku 1961 spustil nákladný vesmírny program, ktorý vyvrcholil v roku 1969 letom Američanov na Mesiac.JFK nastavil nové smerovanie medzinárodnej diplomacie, zlepšil vzťahy USA s Latinskou Amerikou a novými nezávislými štátmi. Znížil hrozbu jadrovej vojny otvorením komunikačných kanálov s Moskvou.