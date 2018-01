USA: Slovensko je pre amerických turistov bezpečné

Popradské pleso, Tatry. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Washington 11. januára (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu aktualizovalo odporúčania a varovania pred cestovaním do jednotlivých krajín sveta. Slovensko zaradilo do kategórie bezpečných a Američania majú počas ciest u nás využívať len bežnú cestovateľskú obozretnosť.Ministerstvo aktualizovalo cestovné odporúčania s cieľom urobiť ich zrozumiteľnejšími. Kým doteraz vydávalo upozornenia a varovania pred aktuálnymi alebo dlhšie trvajúcimi nebezpečenstvami a rizikami v danej krajine - napríklad vypuknutie epidémie, masové protesty, politická nestabilita, ozbrojený konflikt - po novom uvádza informácie o každej krajine sveta.Krajiny zároveň rozdelilo do štyroch kategórií podľa ich bezpečnosti pre turistov. Slovensko je v prvej kategórii - kategórii najbezpečnejších krajín. V týchto krajinách hrozí podľa ministerstva len bežné riziko všeobecne spojené s cestovaním do zahraničia. Turisti majú preto byť len. V tejto kategórii sú napríklad aj Austrália, Kanada, Rakúsko a Česká republika.Niektoré európske krajiny sa pre zvýšené riziko teroristických útokov ocitli v druhej kategórii a turistom tam ministerstvo odporúča zvýšenú obozretnosť. Je medzi nimi napríklad Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko.V tretej kategórii je napríklad Honduras, v prípade ktorého majú Američania zvážiť cestovanie z dôvodu vysokej kriminality a Haiti, kde je hrozbou nielen kriminalita, ale aj občianske nepokoje. Pre hrozbu terorizmu a svojvoľného zadržania zaradilo ministerstvo do tejto kategórie aj Turecko. Do niektorých častí krajiny neodporúča cestovať vôbec.V štvrtej, červenej, kategórii sú krajiny, kde existuje vyššia pravdepodobnosť život ohrozujúcich rizík a Američania tam nemajú cestovať. V Iráne a Severnej Kórei im hrozí zadržanie, v Iraku by boli vystavení terorizmu a ozbrojenému konfliktu a v Sýrii terorizmu, občianskym nepokojom aj ozbrojenému konfliktu.