USA zabili desiatky členov IS pri útoku na výcvikové tábory v Jemene

Washington 17. októbra (TASR) - Americké sily zabili v pondelok desiatky členov teroristickej skupiny Islamský štát (IS) pri útoku na dva výcvikové tábory v Jemene. Informovala o tom armáda Spojených štátov.Útok na tábory, umiestnené v jemenskej provincii al-Bajdá, narušil úsilie extrémistickej organizácie vycvičiť si nových bojovníkov, uviedlo v tlačovom vyhlásení americké ministerstvo obrany. Nespresnilo však, ako bol útok uskutočnený.Islamský štát využíva tábory na výcvik militantov, ktorí potom podnikajú teroristické útoky za pomoci celej škály zbraní vrátane útočných pušiek AK-47, guľometov a ručných protitankových granátometov, dodal Pentagón v tlačovom vyhlásení.Jemen je podľa Pentagónu zdrojom pre získavanie nových teroristov a centrom pre ich výcvik, ako aj miestom ich dočasného pobytu. IS využíva lokality v Jemene, ktoré vláda nemá pod kontrolou, na, dodal Pentagón vo vyhlásení.Americké sily podporujú prebiehajúce protiteroristické operácie v Jemene proti Islamskému štátu a al-Káide na Arabskom polostrove (AQAP) a robia to v spolupráci s jemenskou vládou, pripomenula tlačová agentúra DPA.Cieľom operácií je oslabiť schopnosť týchto militantných organizácií koordinovať svoje zahraničné teroristické útoky a tiež zhoršiť ich schopnosť udržať si územie dobyté od legitímnej jemenskej vlády.