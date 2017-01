Úsek R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Pstrušou ukončia v polovici mája

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Vígľaš 10. januára (TASR) - Takmer osemkilometrový úsek rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom - Pstrušou bude ukončený do polovice mája 2017. Zhotovitelia stavby tento termín uviedli ako záväzný počas dnešného kontrolného dňa, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a dotknutých obcí.Termín sa už dva razy posunul, naposledy vlani z novembra na máj, a to pre nález nevybuchnutej vojnovej munície. Podľa slov splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty Igora Janckulíka stavebníkom by nemali narušiť stanovený termín ani aktuálne mrazy.uviedol pre TASR. Ako dodal, informoval sa aj o tom, či sú načas vyplácaní subdodávatelia. Realizátor stavby, ktorým je španielsky Corsan-Corviam Construcción a slovenský Chemkostav IS, ho ubezpečil, že práce a dodávky materiálov sa splácajú v 30-dňovej lehote.Máj 2017, ako termín ukončenia stavby, považuje za pevný a nemenný aj investičný riaditeľ NDS Ladislav Dudáš. V prípade, že by sa predsa len termín nedodržal, zadávatelia stavby sú rozhodnutí použiť všetky dostupné mechanizmy, vyplývajúce zo zmluvy na. Podľa neho už tým, že sa termín posunul z jesene na jar, sa počítalo aj s možnými vplyvmi počasia.Rýchlostná komunikácia R2, odhliadnuc od obchvatu Zvolena, ktorý zatiaľ zdržiava spor Sliača a Zvolena ohľadom trasovania, by mala na budúci rok pokračovať 22-kilometrovým úsekom Kriváň - Lovinobaňa. Podľa Dudáša sa v týchto dňoch rozhoduje, či sa v údolí v blízkosti obce Píla bude stavať za pomoci estakád, alebo cesta pôjde výlučne po zemi. "Vzdušný" variant, ktorý je už naprojektovaný, je totiž o takmer 100 miliónov eur drahší. Rozhodnúť o tom, ako ďalej, by sa malo do konca januára 2017. Každopádne stavba úseku od obce Mýtna po Lovinobaňu odštartuje začiatkom budúceho roku.Na úseku R2 Zvolenská Slatina - Vígľaš - Pstruša sa podľa Jany Račkovej z NDS nachádza sedem mostov, štyri zárubné múry, štyri protihlukové steny. Najkomplikovanejšou stavbou bol most ponad Slatinu pri Pstruši s dĺžkou 460 metrov.