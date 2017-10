Ústavný súd pripustil, že prezident Dodon môže prísť o právomoci

Moldavský prezident Igor Dodon. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kišiňov 17. októbra (TASR) - Moldavský prezident Igor Dodon môže prísť o najvyššiu ústavnú funkciu v krajine pre spor, ktorý vypukol medzi ním a vládou v súvislosti s vymenovaním jedného z členov kabinetu.V tomto duchu sa vyjadril dnes moldavský ústavný súd, na ktorý sa vláda krajiny obrátila po tom, čo Dodon odmietol vymenovať na čelo rezortu obrany Eugena Sturzu navrhovaného premiérom Pavelom Filipom.Ústavní sudcovia vo verdikte konštatovali, že pri rekonštrukcii kabinetu ide o kompetenciu vlády, ktorá samostatne prijíma predmetné rozhodnutia o týchto otázkach a schválenie jej krokov hlavou štátu je iba formálnym aktom.Odmietavý postoj prezidenta v súvislosti s jeho zákonnými povinnosťami možno vnímať aj tak, že hlava štátu dočasne nie je schopná vykonávať právomoci, čo zdôvodňuje dočasné poverenie predsedu parlamentu alebo premiéra na prevzatie prezidentských právomocí, konštatoval predseda ústavného súdu Tudor Pantiru.Moldavský prezident po zverejnení stanoviska ústavného súdu opakovane odmietol Sturzovo vymenovanie do funkcie, a to pre nedostatok potrebných skúseností. Namiesto neho navrhoval za šéfa rezortu obrany niekdajšieho ministra Victora Gaiciuca.Dekrét nepodpíšem, konštatoval a dodal, že ho možno potom podpíše predseda parlamentu Andrian Candu.uviedol prezident a dodal, že Sturzu neprijme ani do rady pre národnú bezpečnosť.Proruský prezident, ktorý je v Moldavsku v spore s proeurópsky orientovanou parlamentnou väčšinou, sa podľa vlastných slov neobáva zosadenia. Aj členovia ústavného súdu sa budú podľa jeho názoru čoskoro zodpovedať zo svojich činov. Ústavný súd totiž môže vykladať základný zákon krajiny, nemôže však formovať nové predpisy. Rozhodnutie, ktoré prijali, preto nemožno vnímať inak ako zneužitie právomocí, dodal Igor Dodon.