Úvery Prvej stavebnej sporiteľne sa využívajú najmä na opravu bývania

Bratislava 18. januára (TASR) - V roku 2016 uzatvorila Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) celkom 24.269 nových úverov. Išlo o stavebné úvery, medziúvery a úvery na zariadenie domácnosti. Je to o 513 úverov viac ako v roku 2015. V celkovom objeme úverov však nastal významný nárast, a to až na 603 miliónov eur, čo je o 19 miliónov viac ako v roku 2015.Až 72 % klientov PSS, a. s., využíva úver zo stavebného sporenia na rekonštrukciu svojho súčasného bývania a 22 % použije tieto prostriedky na kúpu nového bývania. Zhodne po 3 % majú nová bytová výstavba a ďalšie stavebné účely.V roku 2016 PSS poskytla 1320 úverov na zariadenie domácnosti v celkovom objeme 7,55 miliónov eur. Predstavuje to nárast o 15 % oproti roku 2015. Klienti využívajú tento typ úveru najviac na kúpu bielej techniky, ktorá má podiel až 62,5 % z možných účelov použitia úveru na zariadenie domácnosti. Po nej nasledovalo iné vybavenie domácnosti s necelými 10 % a nábytok s 9,6 %. Na štvrtom mieste v účeloch použitia úveru na zariadenie domácnosti bola čierna technika so 6 %. Zvyšných 12 % tvorili ostatné účely ako údržba záhrady, podlahy, osvetlenie či malé stavebné úpravy.Prvá stavebná sporiteľňa poskytla počas svojho doterajšieho pôsobenia na slovenskom trhu spolu 595.841 úverov na bývanie vrátane úverov na zariadenie domácnosti.TASR informoval Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne.