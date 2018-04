Uwe Krupp je už oficiálne tréner Sparty Praha

Na archívnej snímke Uwe Krupp. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 29. apríla (TASR) - Nemecký hokejový tréner Uwe Krupp zasadol v nedeľu oficiálne na striedačku Sparty Praha. S účastníkom najvyššej českej súťaže, ktorý čaká na majstrovský titul od roku 2007, podpísal zmluvu na dva roky. Vystriedal Františka Výborného.uviedol Krupp na klubovej stránke. Do Sparty prišiel po prehratom finále play off nemeckej ligy s Mníchovom, v minulosti koučoval aj nemeckú reprezentáciu (2005 - 2011) a Kolín nad Rýnom.Päťdesiatdvaročný Krupp pôsobil ako hráč v NHL v dresoch Buffala, New Yorku Islanders, Quebecu, resp. Colorada, Detroitu a Atlanty. S Avalanche (1996) a Red Wings (2002) sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.