V Argentíne zhabali tony kokaínu, zadržali Argentínčanov a Mexičanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bahía Blanca 19. júna (TASR) - Zásielku dvoch ton kokaínu odhalila a zhabala argentínska polícia. Pre dôvodné podozrenie z pašovania drog zadržali podľa informácií tamojšej ministerky pre bezpečnosť Patricie Bullrichovej 13 občanov Argentíny a štyroch Mexičanov.Väčšinu drogového kontrabandu objavili v Bahíi Blanca 650 kilometrov južne od Buenos Aires, zvyšok v Mendoze 1000 kilometrov západne od argentínskej metropoly. Náklad kokaínu ukryli pašeráci do oceľových zvitkov.Vyšetrovatelia predpokladajú, že zásielka kokaínu, ktorej hodnota by na čiernom trhu predstavovala 60 miliónov USD (v prepočte 54 miliónov eur), sa na argentínske územie ostala z Čile a mala smerovať ďalej do Kanady a Španielska, vyplynulo z ministerkiných slov.Zadržaní Mexičania sú pravdepodobne členmi drogového kartelu z tamojšieho štátu Michoacán, informovalo periodikum La Nueva Provincia s odvolaním sa na policajné zdroje. Medzi zadržanými Argentínčami je vraj i predseda zahraničnoobchodnej komory z Bahíe Blanca.