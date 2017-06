V Austrálii obvinili vatikánskeho kardinála zo sexuálnych deliktov

Kardinál George Pell, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 29. júna (TASR) - Austrálskeho kuriálneho kardinála Georgea Pella, jedného z najvyšších hodnostárov vo Vatikáne, obvinili v jeho vlasti zo sexuálnych deliktov z minulosti. Začatie vyšetrovania potvrdila dnes polícia v austrálskom štáte Viktória.Pell je hlavným finančným poradcom pápeža Františka a najvyššie postaveným katolíckym predstaviteľom z Austrálie. Teraz sa stal aj najvyššie postaveným vatikánskym predstaviteľom, ktorého obvinili v rámci škandálu okolo sexuálneho zneužívania v radoch cirkvi, píše agentúra AP.Zástupca šéfa štátnej polície vo Viktórii Shane Patton oznámil, že polícia predvolala Pella do Austrálie, kde bude čeliť obvineniam týkajúcim sa "sexuálnych deliktov z minulosti". Podľa Pattona sa voči kardinálovi prihlásili viacerí žalobcovia. Bližšie podrobnosti o obvineniach nezverejnili.Pell opakovane poprel všetky tvrdenia, že sa dopustil zneužívania, a v minulom roku sa v tejto veci podrobil vo Vatikáne vypočúvaniu. Podľa predošlých správ údajne ako mladý kňaz v 70. a 80. rokoch minulého storočia sexuálne obťažoval viacerých chlapcov.Pell (76) zastával v minulosti post arcibiskupa z Melbourne a Sydney. Ako prefekt Ekonomického sekretariátu má v súčasnosti vo Vatikáne na starosti okrem iného rozpočet a je vo svojej funkcii neoficiálne tretím mužom katolíckej hierarchie, uviedla agentúra DPA.Obvinenie Pella je chúlostivé najmä po tom, ako sám priznal, že austrálska katolícka cirkev roky zľahčovala zneužívanie detí kňazmi. Medzičasom cirkev vyplatila niekoľkým tisícom obetí v rámci vyrovnania v prepočte vyše 276 miliónov eur.Austrálsky kardinál George Pell sa vráti z Vatikánu do svojej vlasti, aby sa bránil proti obvineniam zo sexuálnych deliktov, ktoré voči nemu vzniesla austrálska polícia. Oznámila to dnes katolícka arcidiecéza v Sydney.Vyhlásenie arcidiecézy zverejnené v mene kardinála uvádza, že Pell "znova dôrazne popiera všetky obvinenia voči svojej osobe. Do Austrálie sa podľa stanoviska vráti čo najskôr po súhlase svojich lekárov, aby očistil svoje meno.Polícia austrálskeho štátu Viktória obvinila dnes kuriálneho kardinála Pella, jedného z najvyšších hodnostárov vo Vatikáne, zo "sexuálnych deliktov z minulosti". Bližšie podrobnosti o obvineniach nezverejnili, podľa polície sa však voči kardinálovi prihlásili viacerí žalobcovia. Pell dostal nariadenie predstúpiť pred súd v Melbourne 18. júla.Kardinál plánuje ďalšie vyhlásenie v Ríme neskôr v priebehu dňa, informovala agentúra AP.Pell už opakovane poprel všetky tvrdenia, že sa dopustil zneužívania, a v minulom roku sa v tejto veci podrobil vo Vatikáne vypočúvaniu. Podľa predošlých správ údajne ako mladý kňaz v 70. a 80. rokoch minulého storočia sexuálne obťažoval viacerých chlapcov.