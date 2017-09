V Bardejove otvoria medzinárodnú výstavu plagátov

Námestie v Bardejove, ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bardejov 20. septembra (TASR) – V priestoroch Hrubej bašty v Bardejove, ktorá slúži ako kultúrno-komunitné centrum, sprístupnia v piatok 22. septembra výber z medzinárodnej súťaže plagátov zaregistrovaných v rámci Kvadrienále plagátu Bardejov - Poster Quadrennial Bardejov 2017. Výstavu organizuje občianske združenie Kandelaber s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Komunitnej nadácie Bardejov. Jej súčasťou sú sprievodné aktivity s tematikou grafického dizajnu a kreativity.Ako informovala Marianna Potanovičová z organizačného tímu, porota v poľsko-slovenskom zložení odborníkov vybrala 249 najzaujímavejších plagátov z celkového počtu 5787 súťažných prác z celého sveta. Autori ich mohli poslať do štyroch kategórií ako kultúra, politika, plagát súvisiaci s pop-artovou legendou Andy Warholom a plagát, ktorý vytvorili študenti grafického dizajnu alebo fotografie. Na výstavu sa dostali diela od 164 autorov z 31 krajín sveta.V centre mesta budú mať samostatné výstavy porotcovia, ale tiež študenti z poľskej Akadémie výtvarných umení v Krakove. V Bašte sa bude konať v dňoch 29. – 30. septembra Kreatívny workshop zameraný na grafický dizajn.Cieľom projektu Poster Quadrennial Bardejov je vybudovať zaujímavú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku, kde takýto druh podujatia doteraz úplne absentoval, a to formou medzinárodnej súťaže plagátov, ktorá sa bude konať pravidelne každý štvrťrok. Poster Quadrennial Bardejov sa snaží vytvárať podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov a zvyšovať povedomie verejnosti o plagátovej kultúre, resp. grafickom dizajne ako takom, uviedla Potanovičová.Výstava plagátov potrvá do 11. novembra.