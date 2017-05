V Berlíne zišlo auto po schodoch do stanice metra a zranilo šesť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. mája (TASR) - Šesť zranených si vyžiadal v piatok večer incident v Berlíne, pri ktorom sa osobné auto dostalo do priestorov podzemnej stanice metra Bernauer Strasse.Polícia uviedla, že vozidlo zišlo po jednom zo schodísk vedúcich k nástupištiam, keď nad ním vodič údajne stratil kontrolu pri vyhýbaní sa cyklistovi. Podľa vyhlásenia berlínskych hasičov boli prevezené do nemocníc tri ľahko zranené a tri stredne ťažko zranené osoby. Nie je pritom známe, či sú medzi zranenými aj vodič auta alebo spomenutý cyklista.Polícia podľa vlastného vyjadrenia pristupuje k tejto udalosti ako k nehode, fotograf tlačovej agentúry DPA však informoval, že na danom mieste bolo vidieť ťažko ozbrojených policajtov.Premávka dotknutej linky metra U8 nebola prerušená. Polícia uviedla, že jej vyšetrovatelia budú na stanici Bernauer Strasse pracovať celú noc. Auto by mali medzitým vytiahnuť naspäť na ulicu pomocou navijaka.