V boji proti skládkovaniu pomôžu vyššie poplatky, poukazujú analytici

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Na Slovensku sa napriek rozsiahlej výstavbe infraštruktúry triedenia a zhodnocovania komunálny odpad recykluje málo. Väčšina preto končí na skládkach. Na zmenu situácie treba podľa vládnych analytikov využiť viaceré opatrenia. Jednou z nich je zvýšenie poplatkov za skládkovanie. Hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák potvrdil, že tieto poplatky porastú. Ako presne, zatiaľ nie je známe.píše sa v záverečnej správe z revízie výdavkov na životné prostredie. Spomínané opatrenia odporúčajú analytici doplniť informačnými kampaňami a vzdelávaním. Ministerstvo spustilo napríklad environmentálny vzdelávací projekt Triedim, triediš, triedime, ktorý má učiť deti separovať odpad.Analytici odhadujú, že vyššie poplatky za skládkovanie by mohli za prvý rok priniesť sedem miliónov eur, v treťom roku až 39 miliónov eur. V dlhodobom horizonte by však výnos postupne klesal pre zvyšovanie miery separácie.konštatuje sa v správe.Revízia tiež odhalila značné rozdiely v nákladoch na uzatváranie skládok, ktoré si vyžiada zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, v niektorých okresoch sa odlišovali až sedemnásobne. Aplikovanie mediánu nákladov by podľa analytikov prinieslo teoretickú úsporu 17 miliónov eur. Na základe dostupných dát sa odhaduje, že firmy prevádzkujúce skládky komunálnych odpadov majú v priemere vyčlenených 25 eur na uzavretie a monitoring jedného štvorcového metra plochy skládky.Revízia výdavkov na životné prostredie, ktorá je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze, riešila obdobie rokov 2010 až 2016, kedy výdavky na odpadové hospodárstvo dosiahli takmer 414 miliónov eur. Peniaze pochádzali najmä z eurofondov.