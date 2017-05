V Bratislave ocenili Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. mája (TASR) - V koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave dnes slávnostne vyhlásili výsledky súťaže Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2016. Vyhlasuje ju medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskou národnou knižnicou (SNK) a Zväzom polygrafie na Slovensku. Do 25. ročníka súťaže bolo prihlásených 134 kníh a študentských prác. Z nich 20-členná porota vybrala 20 titulov a šesť študentských prác.Cenu MK SR určenú vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy získalo Artforum za knihu Itala Calvina Neviditeľné mestá. Cenou MK SR za vynikajúce ilustrácie ocenili dve autorky - Danielu Olejníkovú za knihu Mareka Vadasa Útek a Katarínu Slaninkovú za titul Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Za vynikajúcu grafickú úpravu patrí Cena MK SR Palovi Bálikovi za knihu Italo Calvino: Neviditeľné mestá.Nositeľom Ceny Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie získala spoločnosť TBB Banská Bystrica za monografiu Jany Geržovej a Juraja Mojžiša venovanú tvorbe Daniela Fischera. Cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu získalo vydavateľstvo Artforum za titul Pero Le Kvet: Chlapec s očami ako hviezdy. Cenou SNK za študentskú prácu boli ocenení Antónia Antalová za prácu "Ej, zalužicki poľo..." a Adam Špilák za prácu Vladimír Boudník: Loď.Za rok 2016 patrí titul Najkrajšie knihy Slovenska v kategórii vedecká a odborná literatúra piatim publikáciám - M. Stanová: Algorithms in Art (Nakladatelství AVU a CEE PhotoFund), N. Gažovičová: Lesson of Relativity (Art RePublic), J. Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo (Vydavateľstvo RAK), Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015 (Slovart), V. Rostoka - D. Junek: Typo: Grafik: Um 1 (vyd. Veldan).V kategórii krásna literatúra uspeli tituly J. Seifert: Mamička, I. Calvino: Neviditeľné mestá, M. Lasica - M. Ormandík: Piesnenie, V. Staviarsky: Záchytka. Medzi päticou kníh ocenených v kategórii literatúra pre deti a mládež sa ocitli už uvedené tituly Útek, Chlapec s očami ako hviezdy a Traja kamoši a fakticky fantastický poklad, ďalej Červený vírus a kučeravý Sebastián autorky I. Auxtovej a Rozprávky pre Elise 1 - Príbehy kocúra Mineta od Imra Weinera-Kráľa.V kategórii knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie uspelo šesť titulov - monografie Daniel Fischer, Július Koller, Karol Plicka, Milan Čorba, ďalej kniha fotografií A. Bána Na juh od raja a katalóg SNG k výstave Sen x skutočnosť. V kategórii študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl ocenenia získali študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.zhodnotil akademický maliar Daniel Brunovský, predseda poroty zloženej z grafikov, výtvarníkov, výtvarných teoretikov, polygrafov a zástupcov organizátorov.Tradične silné zastúpenie mala podľa neho kategória kníh pre deti.dodal s tým, že silnou kategóriou tohto ročníka súťaže boli knihy o umení a výtvarné monografie.Ocenené knihy a všetky súťažné tituly si môžu pozrieť záujemcovia na výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2016 v Bibiane do 31. mája.