V Bratislave prerokujú štatút významnej investície pre HB Reavis

Bratislava 1. júla (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci budú rokovať o žiadosti developera HB Reavis o vydanie štatútu významnej investície pre skupinu jeho projektov v Bratislave, zóne Nivy a v Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj. Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok (29.6.) prijalo totiž uznesenie, v ktorom primátora žiada, aby každú takúto žiadosť investora predložil na schválenie poslancom.Dôvodom je finančný dosah na rozpočet hlavného mesta. Poslanci sa totiž obávajú, žeby Bratislava mohla prísť o peniaze z výberu miestneho poplatku za rozvoj.povedala predkladateľka uznesenia poslankyňa Elena Pätoprstá. Jedinou nevýhodou by podľa nej bolo, že príde mesto o financie.podotkla poslankyňa.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal povedal, že štát si vyžiadal stanovisko hlavného mesta a mestských častí. Odborným útvarom magistrátu už zadal, aby túto žiadosť posúdili.povedal Nesrovnal.Petržalskí poslanci však už vyjadrili tento týždeň nesúhlas, aby štát udelil štatút významnej investície súkromnej výstavbe na území mestskej časti. Obávajú sa totiž, že by tak mohla Petržalka prísť o financie z výberu miestneho poplatku za rozvoj. Petržalský starosta Vladimír Bajan koncom týždňa ešte nevedel povedať, či toto uznesenie podpíše.Toto rozhodnutie sa priamo dotýka developera HB Reavis, ktorý požiadal štát o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre skupinu svojich projektov v Bratislave, v zóne Nivy a Petržalke. Štatút môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Celkovo sa investícia blíži k jednej miliarde eur. Významná investícia je podľa zákona stavba, na ktorej výstavbu je potrebných najmenej 100 miliónov eur. Je národohospodársky významná alebo jej realizáciou sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest. Vláda musí o nej rozhodnúť, že jej výstavba je vo verejnom záujme.HB Reavis pre TASR uviedol, že ak nebude žiadosť o významnú investíciu schválená, Bratislava, ale najmä Petržalka, príde o rozsiahle rozvojové projekty, investície, nové pracovné pozície a posilnenú infraštruktúru. Taktiež tvrdí, že je predčasné špekulovať nad výškou poplatku za rozvoj, ktorý nie jasne stanovený ani metodikou, ani následnou distribúciou vyzbieraných prostriedkov. Developer deklaruje, že jeho investície do dopravných riešení či infraštruktúry násobkami prekračujú akékoľvek odhady výšky poplatku.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) pre TASR uviedol, že rozhodnutie o udelení štatútu bude podmienené súhlasom zo strany bratislavského magistrátu, Petržalky a Ružinova. Posudzovanie žiadosti o udelenie významnej investície stále prebieha.