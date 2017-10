V Bratislave štartuje 21. ročník festivalu študentských filmov Áčko

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Festival Áčko Foto: Facebook Festival Áčko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave sa dnes začína 21. ročník festivalu študentských filmov Áčko. Prehliadku tvorí jedna súťažná a sedem rôznorodých nesúťažných sekcií.TASR informovala Kristína Gajdariková z organizačného tímu festivalu.Festival sa ponesie v téme experimentálneho filmu vďaka viacerým nesúťažným sekciám a zahraničným masterclassom. Hneď prvý uvedie holandská konceptuálna umelkyňa a režisérka Bea de Visser.doplnila na margo umelkyne, ktorá sa okrem filmu venuje aj hudbe, dizajnu a maliarstvu a svoj bratislavský masterclass bude viesť na tohtoročnú nosnú tému festivaluFestival v rámci masterclassov privíta aj českého dokumentaristu, filmového režiséra, publicistu a producenta Víta Janečku. Pozvanie na Áčko 2017 prijal a svoj masterclass uvedie aj uznávaný český pedagóg a teoretik experimentálneho filmu Martin Čihák.Novinkou je sekcia Iné prístupy, ktorá ponúkne výber študentského experimentálneho filmu z bratislavskej VŠMU a VŠVU a pražskej FAMU. Prvýkrát v histórii Áčka sa uskutoční aj industry panel o produkcii vysokých škôl VŠMU a FAMU, na ktorom budú rezonovať témy ako nastavenie knihy cvičení, zostavovanie štábov, financovanie, distribúcia a vzájomná spolupráca.Tému festivalu bližšie rozoberú účastníci diskusie Na hranici reality a fikcie, v rámci ktorej budú diskutovať slovenský filmový teoretik a kritik Martin Ciel, slovenský dokumentarista, režisér a producent Peter Kerekes, český filmový kritik a teoretik Kamil Fila a už spomínaný Vít Janeček.Festivalové ocenenia obohatí zvláštna cena Critic's choice, československá porota filmových kritikov v zložení Kamil Fila, Zuzana Sotáková a Miloš Krekovič vyberie víťazný film zo súťažnej sekcie študentských filmov.Program dopĺňajú dva workshopy. Pre návštevníkov môže byť zaujímavý Ruchový workshop RTVS, ktorý im priblíži, ako sa vytvárajú filmové ruchy pomocou rozličných predmetov. Workshop ASK bude zameraný na štylizáciu práce so svetlom pri kameramanskej práci.Festival potrvá do 21. októbra.