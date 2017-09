V bratislavské mestskom divadle vystúpia Šlask z Poľska a SĽUK

Sľuk Foto: Sľuk Foto: Sľuk

Bratislava 11. septembra (TASR) – Prvé spoločné vystúpenie profesionálnych folklórnych súborov Šlask z Poľska a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) sa uskutoční dnes večer v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Podľa organizátorov to bude folklórny sviatok - dynamické choreografie, farebné kroje, monumentálny spev. Zároveň je to otvorenie deviatej sezóny tohto divadla v správe Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.Obidva súbory majú za sebou množstvo úspešných prezentácií na festivaloch či individuálnych predstaveniach v rôznych krajinách sveta. Šlask oslavuje 65. výročie svojho založenia a SĽUK je ešte o štyri roky starší. Venujú sa prezentácii folklóru z regiónov svojich krajín a v tomto projekte Južné helokanie dôjde aj k ich prepojeniu.prezradil umelecký vedúci SĽUK-u Stanislav Marišler.Hosťujúci súbor predvedie program zo svojich regiónov pod názvom To je pravé Poľsko. Spolupráca oboch telies nie je náhodná. Dlhodobo so Šlaskom spolupracoval slovenský choreograf Juraj Kubánka, ktorý pôsobil v SĽUK-u ako choreograf a umelecký vedúci. Poliaci zatancujú aj jeho dve choreografie Opolská polka, Harnaš a zbojníci.Južné helokanie pomenovali podľa piesne zakladateľa Šlasku Stanislawa Hadynu, ktorá je považovaná za hymnu súboru. Skladba inšpirovala speváka Davida Bowieho na zloženie pesničky Varšava. Zaradil ju na album Law (1977) a o rok neskôr ňou začínal svoju koncertnú trasu.Južné helokanie je tiež medzinárodný projekt Šlasku, ktorým prezentuje poľský folklór v zahraničí, jeho piesne, tance a ľudové kroje. Ich choreografi učili na workshopoch u nás, v Maďarsku a Chorvátsku tanečníkov poľské tance. Tie predvedú aj na podobných spoločných vystúpeniach v Budapešti (14.9.) a Záhrebe (17.9.) s tamojšími súbormi.