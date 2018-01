V bratislavskej Umelke má Prešovčan I. Šafranko veľkú výstavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. januára (TASR) – Experimentujúci výtvarník Ivan Nestor Šafranko má v bratislavskej Umelke veľkú prierezovú výstavu z vyše polstoročnej tvorby. Nazval ju Sloboda gesta, sila farby a zaplnil vstupné priestory, kamennú aj veľkú sálu závesnými dielami a objektmi od roku 1963 až po súčasnosť.Okrem olejomalieb a obrazov vytvorených kombinovanou technikou sú vo výbere diel asamblážové závesné objekty zostavené zo starých kovových súčiastok, dreva a skla. Z podobného odpadového materiálu sú vytvorené priestorové objekty Hracia skrinka, Kupec, Priezor, Bojovník, Posunutý oltár, Meditácia, Maják, Televízor či Hradná stráž. Expozíciu spestruje séria smaltových malieb na plechu: Žena s holubicou, Pár, Milenci, Hlavy, Jarmilka.hodnotí jeho progresívnu tvorbu kurátor výstavy Jozef Ridilla.Podľa neho význam Šafrankovej tvorby spočíva predovšetkým v avantgardnom myslení, ktorým je predchnutý jeho tvorivý program a ním prispel k pozdvihnutiu prešovského výtvarného života, od polovice 19. storočia zaostávajúceho za susednými Košicami. Stal sa rovnocenným protihráčom košických rovesníkov Alexandra Eckerdta či Juraja Bartusza, ktorí sa paralelne takisto snažili o intelektuálne náročnejšie umenie.dodáva Ridilla.Ivan Šafranko sa narodil v Turej Paseke (1931). Študoval na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave (1951-1954) a na Akadémii výtvarného umenia v Prahe (1954-1957). Vrátil sa na východné Slovensko, do roku 1963 pôsobil v Košiciach a potom sa presťahoval do Prešova, kde bol vysokoškolský pedagóg maľby a býva tam doteraz. Venuje sa komornej maľbe, objektom, keramike, smaltom, tapisériám, grafike a monumentálno-dekoratívnym prácam. Od roku 1964 mal viac ako 40 autorských výstav na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku i oveľa viac skupinových aj v Česku, Francúzsku, Bulharsku, Nemecku, Portugalsku, na Kube, Ukrajine a inde. Za tvorbu získal niekoľko ocenení.Výstava potrvá do 4. februára.