V Češku pribudol ďalší uchádzač o prezidentský post, Jiří Hynek

Na snímke kandidát na post prezidenta Českej republiky Jiří Hynek Foto: Teraz.sk/Realiste Foto: Teraz.sk/Realiste

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. augusta (TASR) - Prezidenta a výkonného riaditeľa českej Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Jiřího Hynka, ktorý stojí na jej čele od roku 2011, navrhla dnes za hlavu štátu ČR tamojšia strana Realisti.Adept, ktorý je vedúcim českej delegácie v priemyslovom poradnom orgáne Severoatlantickej aliancie (NATO), členom Rady pre výskum, aplikovaný vývoj a inovácie Ministerstva obrany ČR i členom Mensy ČR, by sa tak mohol stať ďalším kandidátom na post českého prezidenta.Kandidatúru by chcel podporiť nielen petičnými hárkami s nevyhnutnými 50.000 podpismi, ale osloviť mieni aj členov Poslaneckej snemovne a Senátu Parlamentu ČR, informovali dnes denník Právo a internetový server Novinky.cz.Ponuku Realistov, konzervatívnej pravicovej politickej strany, pri ktorej zrode v novembri 2016 stál politológ Petr Robejšek dlhodobo žijúci v Nemecku, prijal Hynek podľa vlastných slov s pokorou, ale aj dostatočným sebavedomím vyjadriac presvedčenie, že je schopný plniť úlohu prezidenta.Strana, ktorá bude po prvý raz kandidovať v tohtoročných voľbách do Poslaneckej snemovne, začne so zbieraním podporných podpisov neodkladne, prvá veľká podpisová akcia na sa uskutoční v Rožňove v sobotu.Medzi deklarované priority Realistov patria národné záujmy, rodina, bezpečnosť, spravodlivosť, zodpovednosť a ochrana národného bohatstva.Viac ako potrebných 50.000 podpisov už zhromaždili traja z českých prezidentských kandidátov, úradujúca hlava štátu Miloš Zeman, textár Michal Horáček a niekdajší predseda Českej akadémie vied Jiří Drahoš.Medzi osobnosťami, ktoré deklarovali záujem kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, figurujú napríklad aj niekdajší prvý muž českého hokeja Vratislav Kulhánek či aktivista a lekár Marek Hilšer. Kandidatúru však zvažuje aj senátor, primátor Teplíc Jaroslav Kubera.