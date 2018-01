V Česku sa vlani predávali jazdené vozidlá lepšie než nové

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Praha 16. januára (TASR) - Jazdené autá sa vlani v Česku predávali lepšie než nové. Ľudia ich nakúpili za 152 miliárd Kč (5,95 miliardy eur). Za 750.000 starších vozidiel vydali viac o 18 miliárd Kč než v roku 2016. Predaj jazdených áut stúpol medziročne o 7 %, kým záujem o nové automobily vzrástol o 4,6 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Cebia.Zo zahraničia sa do Česka doviezlo vlani vyše 170.600 jazdených vozidiel. Najviac sa importovali z Nemecka, Talianska, Rakúska a Francúzska. Ostatné, takmer 580.000, už jazdili na domácich cestách a diaľniciach.Záujem o jazdené autá z českého trhu súvisí s tým, že sa v zahraničí ťažšie získavajú informácie o ich histórii. Hrozí tiež riziko, že ide o ukradnuté automobily, ale majú aj stočené najazdené kilometre. Posledný podvod sa v prípade zahraničných vozidiel objavuje dvakrát častejšie ako na autách pôvodne kúpených v Česku.Priemerná cena jazdených áut dosiahla vlani 202.400 Kč. Priemerný počet najazdených kilometrov bol 172.000. Vzhľadom na to, že asi 40 % áut malo počet najazdených kilometrov stočený o 100.000 km, priemerne mali teda za sebou 214.000 km. Táto hodnota zodpovedá priemernému veku jazdených automobilov, ktorý dosiahol 10,1 roka.(1 EUR = 25,531 CZK)