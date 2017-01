V Česku žilo v roku 2015 najviac cudzincov v dejinách

Ilustračná snímka, Karlov most v Prahe. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 12. decembra (TASR) - V roku 2015 žilo v Českej republike podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) 464 700 cudzincov. Ide o najvyšší počet v dejinách. Viac ako 55 percent z nich malo v ČR trvalý pobyt, napísal dnes spravodajský server Novinky.cz.Počty cudzincov v ČR do roku 2008 rástli. Následne do roku 2014 stagnovali a od tej chvíle znova rastú. Posledné čísla z vlaňajšieho novembra hovoria, že v ČR žilo vyše 493.000 cudzincov.Tri pätiny cudzincov v ČR tvorili Ukrajinci (23 percent), Slováci (22 percent) a Vietnamci (12 percent). Spolu s Rusmi (8 percent), Nemcami (5 percent) a Poliakmi (4 percentá) išlo o tri štvrtiny všetkých cudzích štátnych príslušníkov.Najviac cudzincov žilo v roku 2015 v Prahe. Tam predstavovali 13,5 percenta obyvateľstva. Najmenšie zastúpenie v populácii mali v okrese Opava (0,9 percenta). Podiel cudzincov v rámci celého obyvateľstva je v ČR 4,3 percenta. V rámci Európy je to skôr nižšie číslo.uviedol ČSÚ.Celoeurópsky priemer cudzincov je v rámci krajín EÚ sedem percent, pripomenul Daniel Chytil z ČSÚ.