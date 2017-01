V chladnom počasí viac kúrime. Ako sa to odrazí na cene?

Ilustračné foto Foto: ifoyer.com Foto: ifoyer.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Výrazný pokles teplôt na začiatku januára priniesol aj nárast spotreby tepla v slovenských domácnostiach. Za toto obdobie sa zvýšila o 15 až 20 %. Dobrou správou pre odberateľov tepla od centrálnych dodávateľov tepla je, že platba za teplo nerastie priamo úmerne so zvýšenou spotrebou tepla, pretože cena tepla je nastavená dvojzložkovo. Uviedol to predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Miroslav Obšivaný.Podľa neho zároveň do hry vstupuje aj dôležitý faktor, že čím viac odberateľov je pripojených na centrálne zásobovanie tepla (CZT), tým je prepočítaná jednotková cena pre všetkých odberateľov nižšia.upozornil Obšivaný.Platba za variabilnú časť tepla závisí podľa neho od skutočného odberu tepla, a teda je závislá od počasia. Ak u odberateľov dôjde v dôsledku extrémneho poklesu teploty k vyššej spotrebe tepla, toto má dosah len na zvýšenie variabilnej časti platby za teplo. Tá tvorí v celkovej platbe za teplo 50 až 70 %.povedal Obšivaný.Vďaka dvojzložkovej cene za teplo podľa predsedu SZVT platí zásada, že čím je odber tepla zo systému CZT vyšší, tým je celková jednotková cena za dodávku tepla nižšia. Čím viac domácností odoberá teplo z jedného zdroja, tým stúpa objem vyrobeného tepla, a tým sú náklady spojené s dodávkou tepla pre všetkých nižšie.Slovenský zväz výrobcov tepla je záujmovým združením právnických osôb – výrobcov tepla, ktoré vzniklo v novembri 1998. Poslaním zväzu je podpora podnikania v oblasti CZT, zastupovanie malých a stredných výrobcov tepla pri riešení problémov efektívnej výroby a dodávky tepla s cieľom dosiahnuť prijateľné podmienky pre podnikanie v tejto oblasti.