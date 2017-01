V Číne plánujú vo futbale platový strop pre hráčov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 20. januára (TASR) - Futbalový zväz Číny ohlásil ďalšie opatrenia, aby zastavil rekordné platy zahraničných hviezd. Pripravil zavedenie platového stropu, ktorého výška zatiaľ nebola zverejnená. Pätnásť percent výdavkov klubov pôjde do práce s mládežou, informovala agentúra dpa.Už minulý týždeň zareagoval zväz na eskaláciu prestupov zahraničných hráčov do tamojšej najvyššej súťaže a nariadil obmedzenie ich počtu. Podľa nových pravidiel sa v zápase môže predstaviť len trojica legionárov (oproti doterajšej štvorici-pozn.), zároveň však musia hrať aj minimálne dvaja domáci hráči, ktorí nemajú viac ako 23 rokov.Čínske kluby sú aktuálne mimoriadne aktívne na trhu s hráčmi, počas zimy prilákali do svojej súťaže viacero hviezdnych mien, okrem iných aj argentínskeho útočníka Carlosa Teveza či brazílskeho stredopoliara Oscara. V roku 2016 zaplatili za 95 zahraničných hráčov takmer 600 miliónov amerických dolárov (562,8 mil. eur).