V čom sú zradné jesenné alergény a ako na ne

Alergici si teda bohužiaľ ani na jeseň neoddýchnu. Čo konkrétne behom jesenného obdobia dráždi naše dýchacie cesty a ako dostať alergie pod kontrolu?

Chladné počasie nahráva roztočom

Začína vykurovacia sezóna a roztoče majú teplo a nevetrané miestnosti veľmi radi. Pre alergika nie sú problémom samotné roztoče, ale ich výlučky, ktoré sa po zmiešaní s prachom dostávajú do pľúc a vyvolávajú alergickú reakciu. Okrem nádchy tak alergika trápi aj kašeľ a v horšom prípade dokonca astma.

Chladno a vlhko sa páči plesniam

Plesne sa raz dva dostanú do našich priedušiek, kde vyvolávajú alergickú nádchu alebo astmu. Číhať môžu vonku v prírode, ale aj vo vnútri našich domovov. Pri prechádzke po vonku dráždia plesne ukryté v kopách lístia. Doma sa zase môžu ukrývať napríklad v kúpeľni alebo v kuchyni, kde sa kumuluje veľa pary. Plesniam nahráva keď dostatočne nevetráme a v byte sa hromadí vlhkosť.

Pozor na jesenný peľ

Peľ patrí medzi najbežnejšie alergény vôbec. Alergiou na peľ trpia až ¾ všetkých alergikov. Medzi najzákernejších jesenných nepriateľov patrí jednoročná žlto kvitnúca Ambrózia a tiež Palina pravá. Peľ Ambrózie môže vzduchom letieť stovky kilometrov, a objaviť sa tak aj na iných miestach, kde sa pôvodne vôbec nevyskytuje. Okrem Ambrózie a Paliny alergikom škodí aj chmeľ, kukurica, Mrlík biely, Šťaveľ a trstina. Peľ sa v ovzduší drží až do neskorej jesene.

Čo pomôže:

Návšteva lekára

Pokiaľ vás trápi alergická nádcha, upchatý nos alebo kašeľ, návštevu lekára neodkladajte. Nikdy nie je neskoro začať s alergiou bojovať. Antihistaminiká potlačia alergické reakcie a utlmia zápal. Lekár vám tiež povie, aké alergény vám najviac ubližujú.

Udržovanie čistoty

Utierajte pravidelne prach, dostatočne vetrajte a zbavte sa všetkých zbytočných textílií a tzv. lapačov prachu. Tiež často vymieňajte posteľné povlečenie a dávajte prednosť umelým vláknam.

Správna teplota a vlhkosť v byte

Zbytočne miestnosti vo svojom domove neprekurujte. Teplota by sa nemala prehupnúť cez 21 °C. Dbajte tiež na optimálnu vlhkosť vzduchu, ktorá by sa mala pohybovať medzi 40 a 60 %. K udržaniu správnej teploty aj vlhkosti vzduchu sú ideálne klimatizácie do bytu a domu.



Moderné klimatizačné jednotky nie sú účinné len v letných horúčavách, kedy sa potrebujete nutne schladiť. Behom celého roka dokážu udržať optimálnu teplotu aj vlhkosť, čistia vzduch od peľu a zaistia, že váš byt nebude smetiskom nebezpečných alergénov.

Dobrý spánok

Kvalitný spánok podporí našu obranyschopnosť a dodá nám energiu potrebnú k boju so zdravotnými neduhmi. Nedostatok spánku naopak nabúra ochranný systém, a alergény potom ľahšie prenikajú do tela, kde spravia množstvo škôd.

Posilňovanie imunity

Jedzte každý deň ovocie a zeleninu a prijímajte dostatok tekutín. Zdravou stravou do seba dostanete potrebné množstvo vitamínov a minerálov. Imunitu podporí tiež otužovanie. Dobrá obranyschopnosť znižuje riziko prepuknutia alergickej reakcie.