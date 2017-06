V Debrecíne zadržali Slováka, ktorý okradol takmer stovku dôchodcov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 14. júna (TASR) - Policajti vo východomaďarskom Debrecíne vypátrali občana Slovenskej republiky, ktorý od januára 2015 v 92 prípadoch okradol v 25 maďarských mestách a obciach dôchodcov. Informoval o tom dnes regionálny spravodajský server dehir.hu, podľa ktorého sa podozrivý 45-ročný B. J. vydával za pracovníka technických služieb.Muž podľa servera plynule ovláda maďarský jazyk a vystupoval mimoriadne presvedčivo. U dôchodcov zazvonil so žiadosťou rozmeniť bankovku a napokon ich okradol. Zadržali ho v Györi 6. marca.Kriminalisti zistili, že občan Slovenska minul nakradnuté peniaze vo výške 28 milióna forintov (91.214 eur) na cestovanie, okrem iného do Dubaja a na Seychelly, pričom časť peňazí prehral v rulete.Policajti do konca júna vypočúvali podozrivého na miestach činu, kde sa počas rekonštrukcie prípadov k činom priznal.