V divadle Ticho a spol. môžu diváci sledovať tvorbu inscenácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. júna (TASR) – V bratislavskom divadle Ticho a spol. sa v piatok a sobotu (22.-23.6.) uskutoční prvý ročník medzinárodného projektu The 24 Hour Plays, ktorý je na Slovensku známy aj vďaka svojmu filmovému ekvivalentu.Štyri skupiny divadelníkov budú musieť za 24 hodín vytvoriť štyri autentické predstavenia, ktoré na záver premiérovo uvedú pred divákmi. Podľa organizátorov je to unikátny celosvetový projekt aj vyvrcholenie nového formátu Work in Progress, ktorý vytvára platformu mladým začínajúcim profesionálom.hovorí dramaturgička divadla Miroslava Košická.Projekt odštartuje v piatok o 19. h oznámením témy účastníkom, ktorá musí byť prítomná v každom predstavení. Následne prebehne losovanie tvorivých skupín a samotné skúšanie. Ďalším unikátom slovenskej verzie projektu je aj fakt, že diváci budú môcť byť neustále prítomní pri procese prostredníctvom live streamu alebo osobnej návštevy divadla v hodinových intervaloch.dodáva Košická.Výsledok The 24 Hour Plays si diváci môžu pozrieť 23. júna o 19. hodine. Štyri tvorivé tímy budú viesť študenti réžie a dramaturgie z bratislavskej Vysokej školy múzických umení.