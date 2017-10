V Dolnom Kubíne sa koná 14. ročník Medzinárodného hudobného festivalu

Ilustračná snímka Foto: TASR//Štefan Puškáš Foto: TASR//Štefan Puškáš

Dolný Kubín 17. októbra (TASR) - Festival Kubínska hudobná jeseň (KHJ) vznikol na podhubí aktivít viacerých generácií milovníkov vážnej hudby v regióne dolnej Oravy. Umelecké Aktivačné Iniciačné Realizačné Centrum (Art AIR Center), ktoré podujatie organizuje, pripravilo pre 14. ročník tohto Medzinárodného hudobného festivalu 20 koncertov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. KHJ v Dolnom Kubíne tak potrvá až do 11. decembra. TASR o tom informoval organizátor podujatia Leonard Vajdulák.Kubínska hudobná jeseň spája viacero žánrov, čím sa snaží pritiahnuť do koncertných sál a spojiť rôzne typy poslucháčov.vysvetlil organizátor podujatia. Podľa jeho slov starostlivo zostavovaná dramaturgia má za cieľ vychovať poslucháča s najvyššími nárokmi.Festival zahŕňa okrem dramaturgických noviniek každoročne sa opakujúce druhy koncertov. „Sú to hudobno-náučné koncerty pre deti a s deťmi, koncert pedagógov Základnej umeleckej školy (ZUŠ), či koncert mladých víťazov medzinárodných súťaží, ako napríklad Talenty pre Európu alebo Spevácka súťaž Imricha Godina,“ uviedol Vajdulák.Súčasťou podujatia je aj koncert Štátneho komorného orchestra Žilina s objednaným repertoárom. Orchester v Dolnom Kubíne uviedol už osem symfónií Ludwiga van Beethovena.vysvetlil organizátor. Podľa jeho slov osobité čaro festivalu dodávajú aj rôzne akustické priestory, v ktorých koncerty realizujú – dolnokubínske kostoly, Oravská galéria, priestory Hotela Park či Koncertná sála ZUŠ.ozrejmil Vajdulák. Zároveň doplnil, že milovníci džezu určite nevynechajú koncert amerického bubeníka Gene Jacksona + Ondřej Čtveráček quartet. Pre milovníkov klasickej hudby je pripravené unikátne uvedenie diela J. S. Bacha: 6 sonát a partít na dvoch koncertoch v Oravskej galérii - účinkovať bude Vesselin Paraschkevov, husľový virtuóz bulharského pôvodu.Za 14 rokov trvania si festival získal veľa priaznivcov a vybudoval stabilné publikum.uzavrel Vajdulák.