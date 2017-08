V Dortmunde sa začal proces s islamistom, Nemcom kazašského pôvodu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Dortmund 16. augusta (TASR) - Proces s 21-ročným obžalovaným z prípravy teroristického útoku sa dnes začal na krajinskom súde v nemeckom meste Dortmund.Mladý muž, Nemec kazašského pôvodu z Lippstadtu, v úvode súdneho konania poprel, že by - ako tvrdí obžaloba - zhromažďoval materiál na výrobu nálože. Vyšetrovatelia našli uňho na USB kľúči príslušný videonávod, ako aj neškodne pôsobiace veci ako batériu, upravené plechovky či teplomer vhodné na takéto využitie.Obžalovaný na to prostredníctvom právneho zástupcu reagoval sarkastickou poznámkou, že dúfa, že sa podobne nebezpečné predmety nenašli u ďalších aktérov procesu alebo predstaviteľov médií, informoval Západonemecký rozhlas (WDR).Mladík bol už dlhší čas v hľadáčiku bezpečnostných zložiek. Na islam mal konvertovať pred dvoma rokmi a sympatizovať aj s džihádistami z tzv. Islamského štátu (IS). Zadržali ho po nákupe kuše, ktorý bol legálny, čo s ňou chcel robiť, sa však nevie.O príslušnosti obžalovaného k islamistom však nemecké orgány nepochybujú. Má o tom svedčiť jeho pokus o vycestovanie do Sýrie, prerušenie kontaktov s príbuznými, ako aj opakované návštevy v neslávne známej mešite salafistického kazateľa abú Walá v Hildesheime.Proces v Dortmunde bude pokračovať v septembri.